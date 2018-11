Dans l’ombre d’Aramisauto , implanté en France via 29 points de vente en propre, d’autres enseignes indépendantes multimarques, moins connues, continuent de tisser leur toile dans l’Hexagone. Pour les sociétés Debard Automobiles Oxylio et Automalin , il s’agit même de passer à la vitesse supérieure dans les prochains mois.Implantée à Albi, Toulouse, Le Mans, Rodez, Montauban, Bordeaux et Tarbes, l’entreprise Debard Automobiles va ouvrir trois nouvelles agences en 2019. Eric Debard, qui préfère à ce stade rester discret sur le nom des villes, affiche pour ambitionA terme, la société entend quadriller le territoire avecAprès une ouverture à Bordeaux en 2017 et à Clermont-Ferrand cette année, la société Oxylio, qui dénombre sept agences actuellement,. Une autre ouverture est prévue en septembre 2019. L’enseigne vise 12 agences en 2020.Plus récente, la marque Automalin, crée en 2016 à l’initiative de Jean-Michel Reillat (InterVO), ouvriraen fin d’année prochaine. Ces deux sites viendront s’ajouter à ceux de Mérignac (33) et de Mantes-la-Ville (78). « Nous avons pris le temps d’installer ces deux premiers sites. Aujourd’hui, ils fonctionnent, nous avons davantage de visibilité et sommes par conséquent en capacité d’accélérer notre déploiement », confie Jean-Michel Reillat.Chacune de ces trois entités a opté(contrairement à Distinxion et VPN Autos , par exemple), en s’appuyant sur des structures importantes qui se rapprochent de la concession automobile. Toujours via des succursales, le groupe Sofipel est solidement implanté en Bretagne avec son enseigne Jacques Bervas (5 sites) tandis que l’entreprise SN Diffusion quadrille les principales villes autour de Toulouse avec sept points de vente. On notera également la présence de la société Ora7, qui s’appuie sur deux implantations à Lyon et une à Montélimar.-A lire aussi Qui sont les 20 plus gros distributeurs indépendants de VO en France ?