Dans un article publié fin juillet, L’argus relevait que la plupart des modèles composant la gamme de Volkswagen avaient vu leur prix augmenter en cet été 2021 (de la petite Up! aux grands Touareg et California, en passant par les Golf, Passat ou ID.3). D’autres constructeurs automobiles pourraient rapidement être tentés d’adopter la même stratégie si l’on en croit une étude réalisée par le cabinet Euler Hermes. Selon ses experts, la pénurie inédite d’intrants et plus particulièrement de semi-conducteurs devrait entraîner une hausse moyenne des tarifs de voitures neuves, qu’ils estiment entre 3% et 6% (selon les différents scénarios imaginés). « Les constructeurs automobiles européens bénéficient d'une fenêtre de tir unique pour pouvoir augmenter leurs tarifs après près de 20 ans de croissance des prix contrainte dans le secteur », observe le cabinet.



Des usines qui tournent encore au ralenti

À l’image des groupes Toyota et Stellantis, qui ont dû suspendre des lignes de production en août, les usines européennes n’ont pas encore retrouvé leur cadence d’avant-crise. Euler Hermes rapporte que sur les mois d’avril et de mai 2021, au sein des pays qui composent l’Union européenne, l'indice de volume de la production pour l'ensemble du secteur automobile est retombé à ses plus bas niveaux mensuels depuis le début des années 2010. Parmi les pays producteurs d’automobiles, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie sont davantage touchés que la République Tchèque, la Suède ou la Hongrie. En Europe, le cabinet prévoit un retour à la normale au sein des usines automobiles au deuxième trimestre de 2022.



Toujours un décalage entre la demande et l'offre

Les stocks de voitures sont donc au plus bas alors que les commandes sont au beau fixe sur les derniers mois. Sur le premier semestre 2021, les immatriculations de voitures neuves affichent une progression de 25,2% dans l’Union européenne par rapport à la même période de l’an passé, totalisant 5,36 millions d’unités (le déficit est encore de 1,5 million d’unités par rapport à 2019). L’inadéquation entre l’offre et la demande

en Europe devrait perdurer jusqu'au premier semestre de 2022.

Une hausse des prix plus forte chez les constructeurs allemands ?

Selon Euler Hermes, c’est en Allemagne que la plus forte hausse des prix dans le secteur automobile pourrait survenir, avec une croissance potentiellement comprise entre 4% et 10%. Outre-Rhin, la production automobile représente 20% de l’ensemble du secteur industriel domestique. Une dépendance et une proportion qui grimpent même à 38% en Slovaquie ou à 28% en République Tchèque. L’auto pèse 13% de la production industrielle en Espagne et 11% en France. En Espagne et en Italie, la hausse du prix des voitures neuves devrait être moindre et se situer entre 2,4% et 5,8%. Pour la France, le cabinet anticipe une augmentation comprise entre 0,8% et 5%.



« Le secteur automobile est désormais confronté à une situation d'approvisionnement unique : un niveau de commandes très important, une utilisation très élevée des capacités de production, qui reflète les ajustements sévères effectués par le secteur au cours de la pandémie, et un niveau des stocks très bas, le tout à un moment où les entreprises doivent faire face à une flambée des prix des matières premières (caoutchouc, cuivre, acier) et à des taux de fret plus élevés », analyse le cabinet.

Une hausse tarifaire déjà bien amorcée

Au-delà du contexte actuel particulier, les constructeurs ont déjà commencé à orienter leur gamme en faveur des voitures les plus rentables et continuent de développer leur offre de voitures électrifiées, dont les prix sont bien supérieurs aux modèles thermiques. Selon l’étude publiée par L’argus, la Voiture Moyenne en France a vu son prix gonfler de 7 000 € entre 2010 et 2020, passant de 19 767 € à 26 789 €. Inévitablement, cette situation entraîne une tendance à la hausse des prix des voitures d'occasion en Europe même si, comme le relève Euler Hermer, son ampleur n’est pas aussi importante qu'aux États-Unis.



