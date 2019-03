Positionné sur plusieurs secteurs d’activité* et implanté dans 36 pays d’Afrique, dans sept Collectivités territoriales françaises d’Outre-Mer ainsi qu’au Danemark, au Portugal, en Italie, en Inde et au Vietnam, le groupe CFAO est en passe de se. L’opérateur est en effet entré en négociation avec le groupe Steinhoff pour prendre. Afin de contribuer au développement économique local, il est envisagé que Steinhoff cède les 25,1% du capital restant d’Unitrans à un partenaire sud-africain respectant les critères d’un programme national de discrimination positive (Broad-Based Black Economic Empowerment).« Ce projet permettra à CFAO d’accéder au plus grand marché de la distribution automobile du continent africain », indique le groupe dans un communiqué. Avec plus deUnitrans Motor exploite l'un des plus importants réseaux de concessions automobiles en Afrique du Sud avec unLe groupe, qui exerce également des activités dans le domaine des assurances et de la location de voitures, emploie plus de« Avec ce projet d’implantation, CFAO franchit une étape clé dans son développement panafricain et renforce sa présence en Afrique du Sud, où le groupe exerce déjà des activités de services d’approvisionnement et de logistique pour le secteur automobile local », commente Richard Bielle, PDG de CFAO.Au 31 mars 2018, CFAO avait réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4,2 milliards d’euros.*Distribution automobile d'équipement et de services (CFAO Automotive Equipment & Services), distribution pharmaceutique (Eurapharma), fourniture de pièce détachées et de métal aux équipementiers (CFAO Production Support), distribution et production associée de biens de consommation courante (CFAO FMCG & AGRI), développement d'un réseau de galeries marchandes (CFAO Retail) et l’intégration de solutions informatiques et de télécommunications (CFAO Technology & Energy).