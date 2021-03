L’accompagnement des concessions dans leur transformation digitale étant l’un des axes forts de sa stratégie, CGI Finance avait lancé, en fin d’année 2018, son campus digital baptisé Vivacadémie. Vivacadémie ayant répondu aux attentes des professionnels de l’automobile désireux de devenir acteurs de leur transformation digitale, Vivacadémie annonce le lancement de sa deuxième promotion de Master 1 Marketing Digital Automobile, en septembre.Vivacadémie dispense sa formation de deux manières différentes.D'une part, via « une application mobile offrant un catalogue large et évolutif de formations, allant du diagnostic digital d’un point de vente à la transformation des leads, en passant par un apprentissage très poussé des sciences et techniques du marketing digital, SEO, SEA, réseaux sociaux, mise en œuvre d’un Business Development Center, le tout dans une optique d’applicabilité immédiate ». Les étudiants peuvent ainsi se former où et quand ils le souhaitent, depuis leur smartphone ou derrière un ordinateur, échanger avec leurs pairs par le biais du forum, en économisant à leur employeur les frais inhérents aux formations présentielles.D'autre part, via « un Master1 Marketing Digital Automobile monté en collaboration avec l’IAE Gustave Eiffel à Créteil et débouchant sur un niveau Bac +4 ». La première promotion a débuté en janvier 2019 et se terminera en septembre par les soutenances de mémoires en rapport avec les objectifs professionnels des étudiants.Focus sur un cas d'école : https://www.youtube.com/watch?v=WC5s77PXFNk