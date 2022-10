À l’image de BNP Paribas, qui a lancé une offre de LOA jusqu’à 10 ans pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion (jusqu’à 3 ans), CGI Finance fait évoluer ses prestations afin d’accompagner les automobilistes dans la transition énergétique. Le spécialiste du financement annonce le déploiement de la solution Eco2 (pour « Économique et Écologique ») auprès de ses partenaires concessionnaires. Avec cette nouvelle offre de location avec option d’achat (LOA), il entend faire revenir au sein des points de vente les possesseurs de véhicules Crit’Air 3 et plus.

LOA jusqu'à 84 mois

CGI Finance propose aux particuliers, sans conditions de revenus, d’acquérir un véhicule « propre » (Crit’Air 0 ou 1), neuf ou d’occasion, pour moins de 200 € par mois contre la reprise de leur auto (Crit’Air 3 et plus) par un concessionnaire partenaire de l'établissement. Afin d’abaisser la mensualité, la durée de la location est étendue jusqu’à 84 mois (7 ans), à laquelle s’ajoutent, selon CGI Finance, « une option d’achat et non une valeur résiduelle de 15 %, ainsi que des conditions financières bonifiées ».



