Les vases communicants ? Avec zéro vente en Chine sous la marque DS le mois dernier, PSA a pris le taureau par les cornes, selon Reuters : "Les deux partenaires ont l'intention de vendre leur part dans leur JV commune Capsa. Cela ne remet pas en cause la présence et l'engagement en Chine de la marque DS, pour laquelle un nouveau plan stratégique sera présenté dans les prochaines semaines ou mois" a annoncé l'un des porte-paroles de PSA à l'agence de presse.

Cette annonce intervient un peu plus de deux ans après un plan de relance initié en 2017. Lancée en 2011, la coopération entre DS et Changan a semble-t-il été chaotique dès le départ. En juin 2017, ainsi, il était donc question de "développer des synergies au quotidien avec Capsa dans la gestion des activités en Chine et de développer les exportations dans la région". Pour ce faire, il avait été décidé "d'augmenter la production dans l'usine de Shentzen" et de "renforcer la coopération sur le développement conjoint de plateformes" selon PSA.

Autant de projets et de bonnes volontés de part et d'autre qui seraient aujourd'hui du passé. Seul l'avenir du futur pick-up Peugeot, sensé être un Changan revu et corrigé par PSA, n'est pas encore clair à l'heure actuelle.

Daimler fait le chemin inverse

Mais alors que DS et PSA se séparent de l'un de leurs partenaires chinois, un autre constructeur fait le chemin inverse. Chez Daimler (Mercedes), l'heure est à la construction d'une coentreprise avec Geely, selon une notification parue au Journal Officiel de l'Union européenne le 15 novembre dernier.

Selon ce document, il serait question d'une "société nouvellement créée" dont l'activité serait la suivante : "Conception, fabrication et distribution de véhicules 100% électriques à batterie de marque Smart".

L'actuelle usine Smart, sise à Hambach en Moselle, devrait cesser la production de la biplace en 2022 au plus tôt, en 2024 au plus tard. Daimler ne compterait cependant pas se débarrasser du site français, mais le reconvertirait afin d'y produire des Mercedes électriques.