477 510 salariés de l'auto en activité partielle de mars à juillet 2020

Dans une note d’information envoyée le 3 septembre 2020, à la suite de la présentation du Plan de relance , le CNPA a diffusé un tableau de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) qui récapitule, sur la période de mars à juillet 2020, le nombre de demandes d’indemnisation, d’heures indemnisées, les montants indemnisés et le nombre de salariés concernés (voir ci-dessous). Ces informations concernent uniquement les entreprises du secteur automobile, avec une distinction entre les activités du commerce et des services et celles de l’industrie.A LIRE. Coronavirus : guide pratique des aides pour les pros de l'auto Il apparaît, assez logiquement, que, avant de diminuer les mois suivants. En juillet, 15 167 professionnels du secteur étaient encore concernés par le dispositif. Au total, ce sont 477 510 salariés (sans doublon, précise le CNPA) qui ont été en activité partielle sur la période de mars à juillet 2020. Ce tableau révèle que les demandes d’indemnisation et le nombre de salariés en activité partielle ont été beaucoup plus importants dans le secteur du commerce et des services de l'automobile (plus de deux tiers) que dans l’industrie.