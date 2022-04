Chopard veut construire sa concession du futur. Après avoir investi dans la moto, le scooter et le quad, le réseau parie largement sur l’électrification des véhicules. « L'implantation des hubs de recharge Electra permet de positionner nos enseignes comme expertes de cette nouvelle mobilité. Elle ajoute une nouvelle activité qui vient alimenter la croissance du groupe. » Par ces propos, le distributeur automobile a annoncé la création d’un joint-venture avec Electra, le spécialiste français de la recharge rapide pour véhicules électriques. « Les habitudes de nos clients évoluent. Nos concessions doivent devenir des hubs de services à haute valeur ajoutée. Pouvoir recharger rapidement son véhicule avec un parc automobile qui s’électrifie à toute vitesse devient une priorité pour contribuer largement à la mobilité. La signature d’un partenariat avec Electra constitue également une réelle opportunité pour nos concessions de générer de nouveaux services avec les électromobilistes circulant dans leur secteur » renchérit Erik Chopard, le P-DG.

Chopard et Electra installeront 56 bornes en 2022

Dans un communiqué, il est stipulé qu’Electra fournira aux concessions une solution de recharge ultra-rapide se matérialisant par une application. Celle-ci permettra au client de trouver la station la plus proche, de réserver un emplacement à distance, de recharger sa voiture et de payer en ligne. « À noter que les passes de recharge ou les cartes bancaires sont également acceptés. Le tout pour un prix compétitif de 0,44 €/kWh TTC », est-il précisé. Les bornes de recharge seront alimentées en énergie verte et accessibles à tous, apprend-on encore.

Cette collaboration mobilise un investissement commun de 4 millions d’euros et prévoit une couverture nationale (soit 105 showrooms). Pour commencer, huit sites de l'est de la France seront équipés de la charge ultra-rapide Electra d’ici à la fin de l’année 2022. Cela représente 56 bornes. Par exemple, Chopard inaugurera un premier hub à Lyon (Smart Ecully), lequel devrait voir le jour en mai.



« Nous sommes ravis de créer ce joint-venture avec le groupe Chopard. Une première dans le monde de l’IRVE. Notre solution innovante permettra aux concessions de proposer un service attractif, qui valorisera la richesse et la qualité de leur offre. Pour Electra, c’est une opportunité de fournir aux électromobilistes des hubs de recharge rapide dans les zones urbaines denses encore trop faiblement équipées » explique Aurélien de Meaux, CEO d’Electra.