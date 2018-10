a été promu à la tête de la direction financière de BMW Finance le 1er octobre 2018, prenant la suite de, qui prend un congé sabbatique de six mois avant de démarrer de nouvelles missions.Christian Walz a rejoint BMW Group en 2005 en tant que responsable de la comptabilité de BMW Bank GmbH. En 2010, il prend la tête du projet d’intégration d’autres entités européennes à BMW Bank avant d’être promu, en avril 2012, à la direction du service consolidation et comptabilité de BMW Group, poste qu’il occupait avant sa nomination en France.« Christian Walz, 46 ans, marié, est de nationalité allemande. Il est diplômé d’un Master de Sciences Economiques de l’université de Munich. Passionné de jazz, Christian affectionne également le cyclisme et les voyages », précise le groupe par voie de communiqué.