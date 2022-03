Le groupe Mary continue de renforcer ses équipes en puisant du côté du groupe Stellantis, et plus particulièrement d'Opel. L'opérateur normand vient d'annoncer l’arrivée de Christophe Bergerand au poste de directeur général. Chef des ventes chez Peugeot Caen dans les années 1990, ce diplômé de Sciences Po et HEC Paris a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein du groupe PSA. Il a notamment assuré la direction générale de Peugeot au Portugal, puis en Italie dans les années 2000. Christophe Bergerand a ensuite été nommé directeur commercial France de Peugeot en 2008. Il a dirigé la filiale de distribution PSA Retail en 2010 avant de prendre la direction générale des opérations de PSA en Eurasie (Russie, Ukraine et CEI) en 2014. Depuis 2018, établi au siège social en Allemagne, il a contribué au développement stratégique et commercial des marques Opel et Vauxhall.

Répondre aux opportunités de croissance

« C’est une réelle opportunité de revenir à l’activité de la distribution et de rejoindre le groupe Mary, reconnu comme performant, afin de contribuer à une nouvelle phase de développement et de le rendre encore plus fort dans les années à venir. De plus, c’est un plaisir de travailler avec François Mary, que je connais depuis une trentaine d’années », déclare Christophe Bergerand. « Christophe est un homme de terrain qui bénéficie d’une solide expérience et de sérieuses compétences qui permettront au groupe de répondre aux opportunités de croissance, ainsi qu’aux nombreux défis et challenges qui nous attendent », expose pour sa part François Mary, président du groupe familial, qui entend consolider la position du groupe comme acteur majeur de la distribution automobile et de la mobilité en Normandie et dans les Hauts-de-France.

Cette nomination survient quelques mois seulement après celle d’Olivier Marquer, dont la mission est de piloter la stratégie et les transformations. Ce dernier a travaillé pendant plus de vingt ans au sein du groupe PSA et occupait depuis 2018 le poste de directeur commercial d’ Opel France.À LIRE. Saga groupe Mary. Une association de 25 ans avec Peugeot qui s'étend