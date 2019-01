Diplômé de l’École Centrale Paris et de Stanford University, Christophe Boutemy débute sa carrière dans le secteur du conseil en stratégie et en management (Mars and co et The Boston Consulting Group).En 2009, il intègre le groupe Casino où il reste neuf ans. En 2013, il y est nommé directeur marchandises internationales Europe, Moyen-Orient, Afrique, puis devient directeur des achats marques de distributeur et premiers prix du groupe en 2014.En mars 2018, Christophe Boutemy rejoint PHE, alors Autodis Group, en tant que directeur adjoint des achats du groupe en y apportant sa grande expertise des achats. Christophe Boutemy succède à Christian Amirault qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Il travaillait depuis 31 ans au sein du groupe.Murielle André, directrice des ressources humaines de PHE, commente : « Christian a exercé plusieurs fonctions au sein du groupe dont celles de dirigeant d’enseigne, directeur des filiales et dernièrement, directeur des achats. Christian Amirault a su appréhender les différences facettes de nos métiers avec talent. Nous le remercions pour la qualité du travail accompli pendant ces 31 années. Il a accepté de nous accompagner comme consultant et ainsi de faire profiter le Groupe de son expertise. »