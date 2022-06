Christophe Duchatelle occupe depuis le 8 juillet 2019 ses nouvelles fonctions de directeur commercial de Volvo France. Il reporte directement à Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo Car France, et intègre le comité de direction.Diplômé de l’E.S.T.A.C.A. (Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile), Christophe Duchatelle, 50 ans, a débuté sa carrière dans l’automobile en 1995 chez General Motors France, en tant que conseiller technique. En 2001, il est nommé chef de gamme véhicules neufs. En 2004, il est promu directeur de région Est (Ventes et Services) avant de prendre en 2007 la direction commerciale pièces et services pour les marques Opel, Saab et Chevrolet. En 2008, il est nommé directeur marketing de General Motors France puis directeur commercial France en 2010.En 2014, Christophe Duchatelle rejoint Hyundai Motor France au poste de directeur commercial et réseau . Laurent Hamard a été désigné pour lui succéder à ce poste début juillet.