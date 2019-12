Le mariage entre PSA et FCA sera-t-il compromis ? Il fallait au moins que quelqu’un ou quelque chose vienne pimenter cette fusion... Le fisc italien accuse Fiat d’avoir sous-évalué Chrysler de 5,1 milliards d’euros lors de son rachat conclu en 2014, lequel a duré cinq ans (la marque a été acquis en deux étapes : 61,8% en 2009 et le solde fin 2013). Ce chiffre a été révélé par l’agence financière Bloomberg, qui a pu consulter le rapport des autorités fiscales italiennes : Chrysler a été estimé à 12,5 milliards d’euros. A ce moment précis et en appui de cette valeur, le taux d’imposition s’élevait alors à 27,5%. Tous ces montants impliquent aujourd’hui un potentiel redressement fiscal de 1,3 milliard d’euros pour Fiat. Mais, comme cela s'est déjà produit pour les géants de l'internet ou du luxe, ce montant est susceptible d'être réduit à l'issue de négociations.

Fiat se dit confiant

Ce que conteste évidemment le constructeur automobile italo-américain : « nous sommes en profond désaccord avec les considérations contenues dans ce rapport préliminaire (du fisc) et nous sommes confiants dans le fait que nous obtiendrons une réduction importante des montants correspondant. Il est aussi important de souligner que toute plus-value pouvant être taxée serait compensée par des pertes antérieures (...) sans conséquence sur les résultats », a indiqué par écrit un porte-parole du groupe.

Aucun impact sur le projet FCA-PSA

Cette affaire survient à un moment assez délicat pour FCA, qui est actuellement engagé dans des négociations de fusion avec le groupe français PSA (Peugeot, Citroën, DS et Opel). Et ce, pour créer le quatrième constructeur automobile mondial. Mais il n’y a vraisemblablement pas d’impact sur le projet puisque cette information serait déjà connue : concernant le fisc italien, FCA avait indiqué à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2019, que les autorités italiennes avaient entamé un audit en 2017 et lui avaient remis le 22 octobre un rapport final pouvant conduire à "un ajustement fiscal".



Le groupe PSA n’a pas encore réagi. Selon des analystes, « cette mauvaise nouvelle n’est pas une surprise totale, mais il y aurait aucun risque pour la conclusion d’un protocole d’accord avec PSA d’ici à la fin de l’année ». D’autres experts se disent convaincus que FCA et le fisc italien se mettront d’accord sur un redressement inférieur à 1,3 milliard d’euros.