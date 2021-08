Malgré la levée du confinement dans plusieurs pays en mai, la chute du marché automobile a une nouvelle fois été brutale en Europe* : -56,8%, à 623 812 unités. Il s’était immatriculé 1 444 173 voitures neuves en mai 2019, soit une perte de plus de 820 000 unités. Le marché automobile européen avait touché le fond en avril 2020, avec seulement 292 182 immatriculations. La Belgique est l’un des pays qui a le moins plongé (-32%) tandis que la chute la plus vertigineuse a été observée au Royaume-Uni (-89%). A noter que les pays du nord de l’Europe, qui avaient mieux résisté en mars et en avril, ont enregistré sur le 5e mois des chutes sensiblement identiques à celle du marché.



A l’exception de DS (-41,6%) et de Porsche (-47,4%), toutes les autres marques ont accusé des replis de plus de 50% sur ce cinquième mois. La chute la plus impressionnante concerne la marque Smart (-90,3%), qui a perdu plus de 8 600 unités par rapport à mai 2019.

Près de 3 millions de voitures neuves perdues en un an

Au cumul des cinq premiers mois de l’année 2020, le marché automobile européen affiche une baisse de 42,8%, à 3 969 714 unités (contre 6 936 184 en 2019). Les pays du nord de l’Europe sont les plus épargnés, avec des reculs compris entre -20% et -30%. A l’inverse, les pays d’Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal, France), auxquels il faut ajouter le Royaume-Uni, accusent des baisses autour de 50%.



Ces tendances se répercutent inévitablement sur les performances des marques. Ainsi, les allemandes parviennent à limiter la casse, avec des replis inférieurs à 40%. Toyota (-31,6%), Kia (-35%) et Volvo (-35,2%) s’en sortent un peu mieux également tandis que Peugeot (-44,8%), Citroën (-46,7%), Renault (-46,1%), tout comme les marques du groupe FCA (-49,9%) et Ford (-50,7%), souffrent.

*Immatriculations incluant le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et l’Islande