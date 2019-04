Les immatriculations de véhicules particuliers diesels neufs ont encore connu un coup d'arrêt à l'occasion du premier trimestre 2019 en France. Ce sont 190 928 voitures à gazole qui ont été achetées , soit -15,6% par rapport au premier trimestre 2018., lorsqu'il était de "seulement" 11,8%.Les ventes de diesels ont représenté 34,5% des achats globaux, une pénétration en retrait de 5,9 points. Déclin du diesel signifie bien sûr hausse des moteurs à essence. Les voitures au sans-plomb se sont octroyées les faveurs de 58,9% des acquéreurs de VN. Soit +8,8% en immatriculations et +5,1 points de parts de marché., lorsque les immatriculations avaient progressé de 16,8%.Les motorisations alternatives ont pour leur part toutes vu leurs ventes en hausse.: +9,7% d'immatriculations au premier trimestre 2019 pour une part de marché de 4,5%. Seulement 0,4 point de hausse en pénétration...Les voitures électriques, en revanche, ont bien commencé l'année en dépit d'un relatif ralentissement observé au mois de mars :. La Renault Zoe (4225 immatriculations sur le trimestre) et la Nissan Leaf (1120) continuent de représenter à elles deux plus de 50% du marché.