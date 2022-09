Décrite avec humour par Jérôme Gautier, directeur du commerce Citroën France, comme étant un objet roulant non identifié avec son look surprenant, la Citroën Ami bouscule les codes sur le créneau des voitures sans permis accessibles dès 14 ans. Les commandes de cette petite voiture électrique, classée dans la catégorie des quadricycles à moteur, ont été officiellement ouvertes en avril 2020, en plein confinement, mais son lancement a réellement commencé en juillet lorsqu’elle a été exposée dans les magasins Fnac et Darty, en plus d’être proposée à la vente chez certains concessionnaires et sur internet.

Selon Christophe Deluc, président du groupement Citroën, qui distribue le modèle dans deux de ses quatre concessions (Dordogne et Gironde), « la clientèle est assez hétéroclite et originale, composée de personnes âgées mais aussi de parents qui achètent le modèle pour leurs enfants à la place d’un scooter ». « L’AMI a eu un impact extraordinaire pour l’image de la marque, complète Jérôme Gautier. Elle nous permet d’approcher des clientèles que l’on ne voyait pas ou peu dans nos concessions, comme les 16-20 ans. »



À LIRE. Citroën Ami. Une campagne de publicité tout en dérision

La Citroën Ami, 2e meilleure vente des « quadricycles à moteur »

Fabriquée dans l’usine marocaine de Kénitra, la Citroën Ami a subi des problèmes de qualité de fabrication assumés et pris en charge de façon transparente par le constructeur, qui a notamment communiqué avec ses clients via les groupes de propriétaires sur les réseaux sociaux. La production s’est arrêtée entre décembre et février le temps de régler différents problèmes.

Mais elle s’est tout de même écoulée à 2 609 exemplaires en 2020. Selon les chiffres fournis par AAA Data pour la catégorie « quadricycles à moteur », qui totalise 15 429 immatriculations en 2020, la petite voiture Citroën s’est hissée d’emblée en 2e position du segment, derrière Aixam et devant Microcar. Depuis la reprise de la production fin février, Jérôme Gautier, directeur du commerce Citroën France, nous assure que le constructeur engrange de nouveau un niveau de commandes similaire à celui observé au dernier trimestre 2020, à savoir 600 à 700 par mois.



À LIRE. Citroën Ami électrique. Tout savoir sur les retards de livraison

Une majorité de ventes en ligne, les concessionnaires mécontents

Et la surprise provient de la répartition des canaux de commandes. En effet, respectivement 8 et 9 % des clients commandent leur Citroën Ami à la Fnac ou chez Darty (magasins ou site web confondus), alors que 26 % des ventes sont réalisées par le réseau et 57 % sont réalisées directement en ligne sur le site dédié, sans passer par un partenaire.

« La manière dont le réseau a été traité dans le cas de l’Ami est une honte », nous confiait en mars Pascal Bacchi, co-dirigeant du groupe Bacchi-Bouteille. « Nous avons été choqués, d’une part, de ne pas être impliqués dès le départ dans la commercialisation de ce véhicule et, d’autre part, que celui-ci soit distribué avec le logo Citroën à la Fnac et chez Darty. D’ailleurs, initialement, l’idée principale était qu’il soit vendu en dehors des concessions. Désormais, la marque se tourne de plus en plus vers le réseau parce qu’elle manque de distributeurs, de réparateurs, pour réaliser des essais… Car on ne peut pas laisser le client dans la nature », réagit Christophe Deluc.