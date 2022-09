Depuis son lancement fin 2016, la Citroën C3 de troisième génération s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires, dont plus de 340 000 unités en France. Cela n’était jamais arrivé aux deux précédentes générations. « La C3 est un vrai succès commercial pour la marque » et ce modèle incontournable joue un véritable rôle de « colonne vertébrale » dans la gamme, si l’on en croit Jérôme Gautier, directeur du commerce de Citroën France. Selon lui, la version restylée, baptisée “Mi-vie” en interne, s’inscrit « dans la continuité » depuis son apparition en septembre 2020. Et comme ce modèle « faisait déjà partie des réussites », il précise que « quand on ne touche pas trop de choses sur une voiture qui fonctionne, en général ça se passe bien ».

« Une grosse performance » sur le BtoB

Il estime en effet que la C3 III restylée « garde les atouts de la première génération », tout en accueillant un « style rafraîchi ». C’est également le dernier modèle Citroën à avoir accueilli les sièges Advanced Comfort, « ce qui a été valorisé par les clients et le réseau ». Outre le style, la compacité, ou encore le bon rapport qualité/prix, la Citroën C3 se distingue donc un peu plus par son confort. Le directeur du commerce France nous assure que ce critère « a progressé dans le classement des raisons de choix des clients ».

Grâce à ces évolutions par petites touches, le directeur du commerce estime avoir réalisé « une bonne année » en matière de ventes de C3, qui a notamment été marquée par « une grosse performance sur la partie BtoB », malgré des ventes aux particuliers « un peu en retrait » de ses attentes. La clientèle professionnelle atteint ainsi 37 % du mix de ventes, avec une progression de 48 % par rapport à 2020, contre un mix de 28 % pour les particuliers, soit une baisse de 25 % comparé à l’année précédente. Jérôme Gautier estime ainsi avoir « gagné environ 20 à 25 % de volumes par rapport à la génération d’avant ». Tous canaux confondus, l’évolution atteint + 24 %, tandis que le pourcentage de ventes en LOA est passé de 30 à 55 % chez les particuliers.

La Citroën C3 « budget raisonnable »

Alain Joliet, directeur général adjoint du groupe JMJ Automobiles, qui distribue Citroën via une vingtaine de points de vente situés en Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine, confirme que cette C3 restylée « a été plutôt bien accueillie par les clients ». Ce dernier estime qu’il s’agit d’une voiture à « budget raisonnable », qui « correspond à beaucoup de gens ». Il n’existe donc pas de client-type pour ce modèle affichant « l’une des meilleures offres » du moment grâce à son rapport qualité/prix. Le distributeur bourguignon indique que la typologie des clients « dépend de la zone de chalandise du point de vente », puisque la concession de Dijon vend des C3 à des sociétés dans 70 % des cas, quand d’autres points de ventes situés hors des grandes villes affichent plutôt une clientèle de particuliers, à hauteur de 60 %. Si les clients de la nouvelle C3 III restylée étaient nombreux (plus de 50 %) à posséder une ancienne C3, les reprises portent également sur les Peugeot 208 et Renault Clio, ainsi que, dans une moindre mesure, sur la Dacia Sandero. Jérôme Gautier précise par ailleurs que « le style et la personnalisation » ont permis de « rajeunir l’âge moyen de la clientèle » de 4 ans par rapport à la génération précédente, soit… environ 53 ans ! C’est même 2 ans de moins que la moyenne du marché VN.



Un meilleur panier moyen grâce à la personnalisation

Depuis septembre 2020, le nombre de combinaisons possibles en matière de personnalisation est quant à lui passé de 36 à 97. Résultat, deux voitures sur trois (66,4 %) sont désormais commandées avec un toit bi-ton, une option facturée 300 euros, tandis que plus de 90 % des C3 vendues sont affublées d’Airbump sur les portes.

« La personnalisation a vraiment fait un carton sur cette voiture », dixit Jérôme Gautier.

Alors qu’il se situait sous la barre des 20 000 € avant le restylage, le panier moyen de la Citroën C3 de troisième génération est passé à 19 600 € hors option mais à 20 300 € avec option depuis l’arrivée de la version au style rafraîchi voilà un an. Signalons toutefois que le groupe JMJ vend des C3 à un prix moyen moins élevé, de l’ordre de 17 à 18 000 euros.

En ce qui concerne les autres options, notons que les clients des versions d’entrée et de cœur de gamme optent souvent pour l’aide au stationnement arrière, tandis que les finitions haut de gamme sont régulièrement accompagnées de l’aide au stationnement avant, du système de surveillance des angles morts, ainsi que des accès et démarrage mains libres.

Quant au mix finition, Citroën nous indique que 34 % des C3 commandées entre janvier et août 2021 bénéficiaient d’une finition supérieure (Shine, Shine Pack, Saint James), contre 32 % de finitions cœur de gamme (Graphic, Feel Pack, C-Series), 20 % de finitions business (Feel Business, Shine Business) et 8 % de finitions d’entrée de gamme (Live, Feel, You!). Notons également que les nouvelles finitions ont également la cote auprès des acheteurs.

La très chic C3 Saint James représentait ainsi 12 % des commandes en septembre, tandis que 30 % des commandes émanaient de la C3 You! qui a été pensée comme « une voiture de conquête » grâce à ses loyers attractifs de 159 € par mois sans apport, avec l’entretien et la garantie inclus. « Avec la You!, on a agrandi la couverture du marché », se félicite Jérôme Gautier, qui précise également que les commandes de C3 ont augmenté de 25 % en septembre uniquement grâce à cette version, qui attire par ailleurs un plus grand nombre de particuliers.

« Le plus important est d’avoir des véhicules »

Alors que les motorisations essence représentent 78,3 % du mix de vente (avec une préférence des clients pour la version de 82 ch) contre 21,7 % de diesel, et que 87,9 % des voitures sont équipées d’une boîte manuelle, cette répartition ne semble avoir guère changé depuis le restylage. Malgré une évolution positive du canal BtoB, plus friand de motorisations diesel, la tendance de fond fait tout de même baisser le mix diesel de façon structurelle. Notons également que l’absence de motorisations hybride ou électrique ne semble pas constituer un frein à l’achat, puisque la clientèle recherche du rapport qualité/prix avec la C3, même si Alain Joliet nous a confié qu’il préférerait disposer d’une solution en la matière. Mais pour le moment et « dans les 6 à 8 mois », dit-il, « le plus important est d’avoir des véhicules ».

Un portefeuille de commandes à « un niveau historique »

Par rapport à ceux des concurrents, qui tendent à s’allonger pour souvent atteindre plus de 6 mois, dans le contexte de la pénurie de puces, les délais de livraison de la C3 restent plutôt contenus, entre 2 et 4 mois en fonction des versions. Le directeur adjoint du groupe JMJ indique que Citroën va pouvoir « refaire de la conquête grâce à la disponibilité des véhicules ». Ce que confirme Jérôme Gautier : « globalement, on arrive à tenir des délais un peu meilleurs avec cette voiture qu’avec d’autres ayant une électronique plus complexe, mais on est clairement impactés. Pour le moment (ndlr : début octobre), on arrive à tenir encore des délais de livraison sur l’année 2021. Une seule option a été fermée à la rentrée, mais c’est minime par rapport aux évolutions plus lourdes qu’on a dû faire sur d’autres modèles ». Ne souhaitant pas communiquer d’objectifs « vu l’incertitude sur les marchés » et « le manque de lisibilité », le directeur du commerce France souhaite « s’efforcer à livrer » le « gros portefeuille de commandes », qui atteint « un niveau historique ».

***

« Un bond en termes de commandes »

Jérôme Gautier, directeur du commerce Citroën France



L'argus. La première année de carrière de la C3 III restylée est-elle conforme à vos prévisions ?



La C3, dans cette génération “Mi-vie”, est un vrai succès commercial pour la marque. La C3 de 3e génération a dépassé le million d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 2016, soit plus que les générations précédentes. On a fait une bonne année, avec une grosse performance sur la partie BtoB. Sur le segment des particuliers, on a un peu perdu du terrain en début d’année. Aujourd’hui, on relance les commandes, notamment avec la nouvelle C3 You! qui nous fait faire un bond en termes de commandes depuis la rentrée. La voiture garde les atouts de la génération précédente, à savoir principalement le style, la compacité et le confort, ce dernier ayant progressé dans le classement des raisons de choix des clients depuis l’apparition des sièges Advanced Comfort.

« L’une des meilleures offres actuellement »

Alain Joliet, directeur général adjoint du groupe JMJ Automobiles, distributeur Citroën



L'argus. Comment la Citroën C3 III restylée a-t-elle été accueillie en concession ?

Elle a été bien accueillie par les clients car elle apporte une touche de modernité avec son style qui plaît et la possibilité de la personnaliser pour un budget hyper maîtrisé. C’est une voiture sympa, avec des motorisations efficientes, un coffre de taille suffisante et un gabarit adapté à un usage urbain, mais qui permet également de rouler sur l’autoroute. C’est la voiture de tout le monde, elle correspond à beaucoup de gens et en termes de rapport qualité/prix, c’est l’une des meilleures offres actuellement. Quand il y a une version restylée, on rappelle nos clients possédant l’ancienne version et il y a un phénomène de renouvellement. Comme on travaille quasiment à 50 % avec un système de loyers, quand on propose aux clients de changer leur voiture pour un loyer identique, ils sont partants.

L’univers de la concurrence

Le créneau des citadines de segment B est stratégique pour les constructeurs, puisqu’il s’agit d’un formidable pourvoyeur de volumes en France. Sur les 9 premiers mois de l’année, 5 modèles de cette catégorie se hissent ainsi parmi les dix voitures les plus vendues en France. En 4e position du segment B (mais 5e du marché après le Peugeot 2008), la Citroën C3 se positionne largement devant les Toyota Yaris et Volkswagen Polo, mais elle reste derrière un trio qui semble quasiment intouchable, composé des Peugeot 208, Renault Clio et Dacia Sandero. Néanmoins, le top 4 du segment B constitue à lui seul une grande majorité de la demande. Entre janvier et septembre 2021, leurs volumes cumulés atteignent en effet 235 504 immatriculations, soit 18,7 % des 1 260 378 voitures particulières neuves écoulées sur le marché français !

Les valeurs résiduelles de la Citroën C3 à 36 mois*

Au regard de ses concurrentes directes, la Citroën C3 III restylée présente des valeurs résiduelles supérieures à la Ford Fiesta (en cours de restylage) et même à celles de la Renault Clio V. En revanche, son ancienneté explique qu’elle reste derrière sa cousine la Peugeot 208. À noter que la C3 fait partie des rares citadines polyvalentes à proposer une version diesel, notamment pour les flottes d’entreprises.

1.2 PureTech 83 ch Feel 47,5 %

1.2 PureTech 110 Feel Pack 48,4 %

1.2 PureTech 110 EAT6 Feel Pack 48,4 %

1.5 Blue HDi 100 Feel 47,5 %



* Essence : 36 mois et 45 000 km / Diesel : 36 mois et 75 000 km