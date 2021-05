Sur le papier, tout sourit à la nouvelle Citroën C4, lancée dans les premiers jours du mois de janvier, trois ans après la disparition de l’ancienne génération. Alors que le constructeur prévoit d’en écouler 25 000 unités en France au cours de sa première année de commercialisation, dont 4 500 en version électrique (soit 18 % du mix) pour atteindre ses objectifs CAFE, le réseau avait déjà engrangé 11 000 commandes à la fin du premier trimestre 2021. Par ailleurs, alors que les avis sur son style étaient tranchés lorsque les premières photos ont été dévoilées, les clients semblent aujourd’hui globalement séduits. Jérôme Gautier, directeur du commerce Citroën France, se félicite même de revoir des clients en concession alors que les showrooms voyaient « de moins en moins de trafic de passage » ces derniers temps, notamment à cause des restrictions prises contre la crise sanitaire.

Trois à quatre mois de délai

Pourtant les délais de livraison s’allongent pour atteindre désormais 3 à 4 mois en fonction des versions. Malgré l’installation d’une deuxième équipe au sein de l’usine espagnole de Villaverde, située dans la banlieue de Madrid, pour faire face à l’afflux de commandes sur le marché français, Jérôme Gautier affirme ainsi que « la crise des composants impacte la fabrication des voitures ». Certains sous-ensembles n’étant pas complets, « la production est ralentie », ajoute-t-il, car Citroën « ne fabrique pas de voitures incomplètes », contrairement à Ford aux États-Unis qui a, par exemple, choisi d’assembler son pick-up F150 sans certaines pièces et de les stocker en attendant de nouveaux approvisionnements.

Le pré-lancement de la nouvelle C4 a par ailleurs été réalisé en novembre, lors du 2ème confinement quand les showrooms étaient fermés, tandis que la production de l’usine espagnole a été perturbée pendant une semaine en janvier à cause d’intempéries : il n’avait pas autant neigé sur Madrid depuis 50 ans ! Jérôme Gautier préfère toutefois relativiser en se montrant confiant pour la suite : « Comme il s’agit d’un lancement, le groupe a décidé de privilégier la voiture ». Malgré tout, le temps que les équipementiers s’approvisionnent auprès de leurs fournisseurs, il estime que Citroën sera en mesure de « rattraper le temps perdu à la fin du 1er semestre » en matière de cadence de production. Et après tout, rappelle-t-il, « Le Peugeot 3008 a vécu en pénurie pendant 2 ans et ça ne l’a pas empêché de devenir une star du marché français ! »

Les clients semblent séduits

Ainsi, il se veut aussi optimiste en estimant que la C4 a tout le potentiel d’intégrer à terme le top 3 du marché français. Pascal Bacchi, concessionnaire Citroën dans le sud-est de la France est sur la même longueur d’ondes : « Dès que nous pourrons mieux faire connaître la nouvelle C4, je suis certain que ce véhicule plein de qualités connaîtra un succès commercial. » En attendant, les premiers clients semblent séduits, si l’on en croît nos deux interlocuteurs.

Reposant sur la même plateforme CMP que la Peugeot 208 pour contenir son poids et ses prix, contrairement à la nouvelle 308 – qui dispose de la nouvelle plateforme CMP2 mais dont les prix s’annoncent bien plus salés –, la Citroën C4 est disponible à partir de 20 900 €. Les clients apprécient ses lignes peu banales, mais aussi son bel espace à bord et son coffre plutôt généreux pour la catégorie, ou encore son confort obtenu grâce à ses sièges Advanced Comfort et à ses suspensions à butées hydrauliques progressives empruntées au SUV C5 Aircross.

La C4 attire les possesseurs de SUV

Sur les 3 633 immatriculations enregistrées le 1er trimestre, le canal des particuliers représente 46,1 %, et Jérôme Gautier indique que la proportion atteint 50 % pour les commandes. La clientèle Citroën représente un vivier important sur le début de carrière de la nouvelle C4, surtout les anciens possesseurs de C4 ou de C4 Picasso. Par ailleurs, Citroën a enregistré 40 % de conquête parmi les premiers clients.

C’est moyen en soi, « mais dix points de plus » que pour les modèles précédents selon le directeur du commerce Citroën France. Ce dernier souligne que la plupart des modèles repris sont des SUV, comme des Kadjar, Captur ou 2008. Le constructeur français s’attendait à un tel phénomène, puisque « la C4 est une berline qui propose un style avec des éléments de SUV », dixit Jérôme Gautier qui, toutefois, « ne s’attendait pas à ce que ce soit aussi marqué ».

Le moteur PureTech 130 ch représente à lui seul 48 % des ventes

Alors que les formules de location, surtout la LOA, représentent quasiment 50 % du mix de ventes, le panier moyen atteint 30 000 € et même 38 600 € pour la ë-C4 à motorisation électrique. Cela s’explique parce que les clients optent majoritairement pour des finitions hautes : 35 % de Feel Pack (disponible à partir de 26 400 €), 41 % de Shine (dès 27 300 €) et 14 % de Shine Pack (dès 30 500 €). Sur les versions hautes, les options les plus demandées sont le Park Assist et le toit ouvrant, tandis que les clients des autres finitions optent pour la navigation et la recharge sans fil.

De même, alors que l’essence représente 53 % de la demande contre 36 % pour le diesel et 11 % pour l’électrique (contre un objectif annuel de 18 %), le moteur PureTech 130 ch représente à lui seul 48 % des ventes. La transmission automatique affiche 62 % de la demande, soit « un niveau jamais atteint dans cette gamme-là », selon le responsable du commerce France. Signalons enfin que Citroën pratique peu de remise sur cette nouvelle C4, puisque le constructeur assume sa politique de « fair pricing » pour avoir « des prix catalogue bien placés et améliorer la valeur résiduelle », ce qui est « encore plus vrai sur la version électrique », selon Jérôme Gautier.

Les chiffres-clés de la Citroën C4

Ventes totales en France :

3 633 unités (1er trimestre 2021)

Objectif de ventes en 2021 :

25 000 unités, dont 4 500 électriques

Lieu de production :

Villaverde (banlieue de Madrid, Espagne)