Deux ans après avoir présenté sa Maison Citroën , à l’occasion du Mondial de l’Automobile, la marque aux chevrons profitera du salon IAA d’Hanovre pour dévoiler un nouveau concept de vente : La manufacture. Cette vitrine s’adresse aux clients possesseurs ou acheteurs d’un véhicule utilitaire et se caractérise par « des nouveaux standards d’accueil, de personnalisation et de confort ».Les professionnels seront par exemple accueillis, dès l’entrée du parking, par un véhicule transformé « star » positionné en hauteur. Des grandes bannières permettront de présenter l’offre de la marque et une zone spécifique pourra être consacrée à l’exposition des véhicules phares. A l’intérieur, Citroën reprend certains codes déjà entrevus dans les concessions VP avec les bureaux des vendeurs ouverts ou encore des comptoirs connectés. Pour faire écho à la Maison Citroën, le bois sera également à l’honneur.Deux sites pilote, à Reims et Amsterdam, expérimentent actuellement le concept qui va investir l’ensemble du réseau Citroën dans les trois prochaines années.