« Le premier véhicule sera commercialisé dès 2020 et il s'agira du nouveau SUV C5 Aircross, qui vient d'être lancé en Europe », vient d’annoncer, directrice générale de Citroën. « Son rôle sera de construire l'image de la marque dans le pays », ajoute-t-elle, restant sur la ligne des déclarations delors du salon de Genève. « Nous commençons « petit », en misant sur la fraîcheur et l’humanisme de la marque Citroën. L’investissement initial se veut frugal, une petite usine, « achetée pour une bouchée de pain », dotée d’une modeste capacité de production », avait-il affirmé.A partir de la fin de 2021, une gamme de nouveaux modèles développés et produits en Inde, sous le nom de programme « C Cubed », sera lancée sur ce marché, avant d'être produite aussi pour d'autres pays. « Nous aurons un nouveau véhicule lancé chaque année en Inde à partir de 2021 », explique Linda Jackson, sans citer le duo C3 et C3 Aircross., directeur de la région Inde Pacifique pour PSA, précise que le groupe prévoit « une capacité de production d'environ 100000 véhicules par an dans un premier temps. Nous verrons ensuite s’il faut aller au-delà ». 95% de la valeur des véhicules sera fabriquée localement, grâce notamment à deux petites usines détenues conjointement avec le partenaire indien CK Birla, via le JV PSA-Avtec,En 2018, le marché automobile indien a représenté 3,4 millions de voitures particulières neuves, et selon PSA, la croissance moyenne du marché dans les années à venir peut être estimée à 8% par an en moyenne, soit un potentiel de plus de 6 millions de véhicules d'ici 2025. Le taux d'équipement actuel est très bas, 40 voitures pour 1000 habitants.PSA, deuxième constructeur en Europe derrière le groupe Volkswagen, avec 17% de part de marché, est resté très dépendant du marché du Vieux Continent. Le diagnostic ne date pas d’aujourd’hui et chacun garde en mémoire l’une des premières réactions deà la tête du groupe : « trop européo-centré ». Cette dépendance est amplifiée par l’absence du groupe en Amérique du Nord, la crise sur certains marchés phares en Amérique du Sud, le dossier iranien, ou encore l’effondrement de ses ventes pourtant modestes en Chine. En outre, le rachat d'Opel/Vauxhall a mécaniquement accru la part de l’Europe dans ses ventes globales.« Nous reconnaissons que nous sommes très, voire trop, dépendants de l'Europe », déclare Carlos Tavares, président de PSA, présent à Chennai pour la conférence de presse. Rappelons qu’au-delà du volet indien pour Citroën, il avait annoncé le projet d'implanter Peugeot en Amérique du Nord, et Opel en Russie. Tandis queest chargé, voire sommé, d’accélérer la restructuration des activités en Chine. PSA espère augmenter de 50% ses ventes hors Europe d'ici à 2021.En Inde, la partie ne sera pas facile, car le marché est totalement dominé par Maruti Suzuki, Hyundai étant un ambitieux challenger et Tata une valeur sûre. Par ailleurs, on sait que Renault connaît quelques difficultés, malgré le projet dédié Kwid, à la peine dès son premier cycle de vie. Sans même parler des déboires rencontrés par la cousine Datsun.(avec AFP)