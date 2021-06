Le redressement de Citroën sur le marché européen se confirme au fil des mois. La marque aux chevrons a immatriculéau premier semestre 2019 (VP et VUL), soitpar rapport à la même période de l’an passé. La marque revendique « la plus forte croissance du top 12 des marques sur la période » et un gain de 0,3 point, qui la positionne à 4,8% du marché à fin juin. Elle n’avait pas atteint un tellement niveau sur six mois depuis l’exercice 2011.Citroën a notamment amélioré sa pénétration dans ses 12 premiers marchés en Europe. C’est en France (+0,9 point ; 11,6% de part de marché), au Belux (+0,5 pt ; 5,4%) au Portugal (+0,6 pt : 7,6%), au Danemark (+0,5 pt ; 6,8%) et en Grèce (+1 pt ; 6%) qu’elle a signé ses performances les plus probantes.Si l’on isole les seules immatriculations de voitures particulières, Citroën a totalisé 356 953 unités en Europe au premier semestre 2019, soit une progression de 3,9% et un gain de 0,3 point (4,8% du marché également).