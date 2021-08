Si les résultats financiers sont au beau fixe pour le groupe Stellantis (fusion de PSA et FCA) au niveau mondial, ceux enregistrés sur le terrain par les concessionnaires français se révèlent nettement moins reluisants. Pour les marques du groupe PSA, les belles performances enregistrées par Peugeot contrastent avec les résultats moribonds remontés par les distributeurs Citroën en ce début d’année 2021, sans parler des pertes abyssales du réseau Opel. Si le degré d’urgence n’est pas le même pour les deux réseaux, les groupements Citroën et Opel ont décidé de monter au créneau pour réclamer un réajustement de la politique commerciale. Une rencontre a eu lieu le 1er avril entre le réseau Opel et Igor Dumas, le nouveau directeur général d’Opel France, tandis que Christophe Deluc, président du groupement Citroën, a échangé le 14 avril avec Jérôme Gautier, le directeur du commerce de la marque aux chevrons. Le groupement s’est également fendu d’un courrier en avril, envoyé à Maxime Picat (COO Europe de Stellantis), Guillaume Couzy (responsable Stellantis France) et Jérôme Gautier, pour faire part de son inquiétude sur les résultats du réseau.



À LIRE. Citroën : le coup de gueule du groupement des agents

Moins de 50 % du réseau Citroën a touché ses primes en février

« Ils sont en forte perte sur ce début d’année et nous l’attribuons au durcissement de la politique commerciale et à la baisse de volumes. Nous ne pouvons pas continuer comme cela au regard des investissements en millions d’euros consentis par les distributeurs, juge Christophe Deluc, distributeur en Dordogne et en Gironde (Citroën, DS, Opel, VW, Audi). Nous considérons que les objectifs fixés par la marque sont trop élevés compte tenu de la gamme actuelle, par conséquent les résultats par rapport à ces objectifs ne sont pas atteints et les primes ne sont pas versées. Par ailleurs, l’activité atelier est en retrait sur ces premiers mois, phénomène lié à un repli global du marché de l'après-vente mais aussi fortement accéléré chez Citroën par une érosion du parc roulant sur les dernières années. Nous avons connu un trou important dans la gamme. Actuellement, le C5 Aircross nous remet dans la course mais nous souffrons d’un manque de production sur la C4, dont le pré-lancement date du mois d’octobre 2020 ». À fin février 2021, environ 60 % des distributeurs Citroën avaient touché leurs primes, dont 70 % sur le mois de janvier et moins de 50 % en février. « Il faut que 85 à 90 % des opérateurs du réseau puissent percevoir ces primes. Nous espérons une amélioration sur le mois de mars mais nous ne rattraperons pas les pertes de ce début d’année», craint le dirigeant.

Des renouvellements produits tardifs

Les raisons du durcissement de la politique commerciale ? « La part de marché VP de Citroën, qui est en forte baisse, notamment à particuliers, le canal le plus rentable, avec une perte de 3 points à fin mars par rapport à 2020, mais aussi la volonté de réduire les coûts de distribution chez PSA », répond Christophe Deluc.. « Mais c’est principalement DS qui nous a permis de gagner de l’argent. Au final, nous nous en sortons pas si mal, nous ne pensions pas arriver à ce niveau-là ».

Interrogé début avril, Robert-Claude Soria, dirigeant des activités automobiles du groupe Dubreuil (Clara, Claro, Claris), ne cachait pas non plus ses inquiétudes concernant la marque aux chevrons. « Citroën, c’est une vraie interrogation. La gamme a vieilli, le renouvellement des produits est tardif, la C3 Aircross n’est pas au niveau attendu, des modèles ont été arrêtés comme l’ancien C4 Picasso en version cinq places… Tout cela est conjugué à un changement de direction et de politique commerciale. Les marges VN sont très faibles et cela commence à poser un énorme souci. Par conséquent, le niveau de résultat global du réseau n’est pas satisfaisant ».

20,1 % de véhicules de démonstration à fin mars 2021

Les difficultés rencontrées par Citroën sur ce début d’année se vérifient dans les statistiques. La marque a terminé le mois de mars sur une baisse de 19,1 % d’immatriculations par rapport à mars 2019 (VP), avec 18 % de son total réalisé en VD, 15,2 % en location de courte durée, soit un tiers du volume total. Sur les trois premiers mois, Citroën est à la peine : – 25,8 % de volumes de cartes grises (comparées au 1er trimestre 2019). Les particuliers ne pèsent que 35,6 % des immatriculations, les sociétés 17,4%, les loueurs de longue durée 10,2 %, tandis que la part des VD s’élève à 20,1 % (11,3 % pour la courte durée). En mars, les véhicules utilitaires s’en sortent beaucoup mieux (+ 15 %), mais les volumes sont en retrait de 1,5 % par rapport au premier trimestre de 2019.

Des « résultats bling-bling »

Dans le cahier VN du mois d’avril (voir journal numéro n°142 du 15 avril 2021), le réseau souligne deux difficultés majeures, liées aux semi-conducteurs et à la eC4 électrique : « Nous n’avons plus de C4 électriques à vendre : en raison de problèmes techniques, elles sont toutes reparties chez le constructeur. Nous n’en avons même plus à l’essai, c’est la tuile ! » Quant aux semi-conducteurs, ils affectent les livraisons : « C3, C4, C5 Aircross sont épargnées, cette dernière est tout de même concernée sur certaines finitions. Mais pour C3 Aircross, c’est très compliqué », nous dit ce patron de groupe. « Pour Stellantis, afficher des résultats bling-bling quand le réseau ne dégage aucune profitabilité, c’est inacceptable », conclut ce directeur de plaque.