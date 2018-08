Les immatriculations de Toyota Auris en France de 2007 à 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Auris 9 185 12 633 8 520 7 144 9 570 7 519 12 831 13 423 14 460 13 669 11 497 dont berline 9 185 12 633 8 520 7 144 9 570 7 519 11 525 9 613 10 652 10 243 8 697 dont break 1 306 3 810 3 808 3 426 2 800

Nouvelle génération, nouveau nom. Commercialisée en France et sur la plupart des marchés européens sous le nom d’Auris , la berline du segment C de Toyota disparaitra progressivement du catalogue de la marque nippone l’année prochaine. La nouvelle génération de berlines et de break, lancée en Europe début 2019, héritera d’un nom mondialement connu : Corolla.« Ce changement coïncide avec l’adoption de la nouvelle architecture TNGA, (Toyota New Global Architecture), qui remplace les trois plateformes actuelles. La Corolla est la voiture la plus vendue dans le monde, avec plus de 45 millions d’unités depuis son lancement en 1966. Les trois variantes de carrosserie bénéficieront des technologies hybrides les plus récentes », informe Toyota, qui entend ainsi capitaliser sur la renommée mondiale d’un modèle qui s’est écoulé, ce qui le place en deuxième position (derrière le Ford F-Series). « Il n’y pas de meilleur moment que le lancement à venir du modèle de nouvelle génération pour réintroduire le nom de Corolla sur nos berlines et breaks du segment C », commente Johan van Zyl, PDG de Toyota Motor Europe. La nouvelle Corolla Touring Sports sera dévoilée au Mondial de l’Auto à Paris aux côté de sa variante berline 5 portes (celle-ci a été présentée à Genève mais sous le nom Auris), toutes deux en version hybride.Introduite en France en 2006, la Toyota Auris a connu deux générations. Une version break est venue s’ajouter au catalogue en 2013 (voir chiffres ci-dessous).10 652 berlines et 3 808 break). Sur le premier semestre 2018,soit le troisième modèle de la marque le plus vendu (derrière les Yaris et C-HR).En Europe, à fin juin 2018,A noter que 29 473 Corolla ont aussi été immatriculées sur le Vieux Continent, principalement dans les pays d'Europe centrale et de l'Est.