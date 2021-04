C’est dans un but de réduction du nombre de véhicules en circulation et de la pollution de l’air que Clem’ a pensé son service. A terme, l’objectif est de mettre en autopartage plus de 300 utilitaires à zéro émission et plus de 100 stations à l’échelle de la région parisienne. "A Paris, les camions et les véhicules utilitaires légers polluants sont responsables de 40 % des émissions de NO x (oxydes d'azotes) et de 30% des émissions de CO 2 ", explique Bruno Flinois, fondateur de Clem', cité dans un communiqué. "Nous sommes persuadés que l'autopartage des véhicules utilitaires légers électriques participera à un apaisement des centres urbains", a-t-il ajouté.



Le service est disponible à la demi-heure sans abonnement au prix de 4,5 euros ou bien 39 euros pour une journée entière. D’autres formules sur abonnement ou sur mesure seront disponibles pour les professionnels roulant beaucoup.



Une pratique en développement significatif



L’autopartage automobile s’est beaucoup développé ces dernières années, mais reste encore minoritaire dans les habitudes des automobilistes. Toutefois, une voiture en autopartage remplace cinq à huit voitures personnelles en France et libère 1,5 à 3 places de stationnement en voirie, selon une enquête du bureau de recherche 6-t, publiée en décembre 2019. Sans compter les bénéfices pour l’environnement.



