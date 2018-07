Alors que d’autres enseignes sont déjà pleinement converties, France Pare-brise annonce vouloir passer la vitesse supérieure concernant la digitalisation de ses 330 centres.



Par le biais d’un partenariat avec SoLocal et sa solution ClicRDV, le réseau spécialiste de la réparation et du remplacement de vitrage est désormais capable de fournir un agenda de pilotage des prestations et des rendez-vous, identique pour l’ensemble des points de vente du réseau, de proposer une prise de rendez-vous multicanale à ses clients (Web, téléphone et physique) grâce à une même et seule interface, un espace d’hébergement sur des serveurs sécurisés dans le cloud et de bénéficier d’un point de contact unique pour les deux solutions digitales (store locator et prise de rendez-vous en ligne).



Selon Léa Bernard, responsable marketing de France Pare-Brise, « les enjeux business liés à la transformation numérique de notre réseau sont clés. Notre rôle est non seulement d’apporter rapidement des réponses à nos clients dans le cadre d’un bris de glace, mais également de répondre aux attentes de nos clients grands comptes et de nos partenaires assureurs. Le digital représente un formidable levier de croissance ». Avec ce dispositif, la dirigeante prévoit une hausse significative des points de contact utiles pour le réseau, du trafic en atelier et donc de leur chiffre d’affaires.