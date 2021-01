Club Identicar, présent dans le secteur automobile via un positionnement « d’assureur complémentaire », déploie une offre 100 % digitale, qui entend répondre aux besoins et aux inquiétudes des conducteurs achetant un véhicule d’occasion à un particulier.

« En 1997, nous avons inventé un service de complémentaire auto, proposé dans les concessions automobiles. En 2017, nous avons voulu étendre notre offre aux acheteurs de véhicules d’occasion de particulier à particulier, en lançant un projet test, informe Jonathan Tuchbant, directeur général de Club Identicar. Ce pilote nous a permis de comprendre les attentes et les besoins des acheteurs de VO et de lancer aujourd’hui une offre plus adaptée. ». Plus de 5 000 souscriptions ont été enregistrées pendant cette première phase de déploiement.



« Au départ, la garantie panne mécanique était proposée en complément, dorénavant elle peut être souscrite de manière indépendante, ce qui est essentiel pour certains clients, détaille Jonathan Tuchbant. Nous avons également dissocié la partie assistance de la partie indemnitaire (rachat de franchise, garanties pneus...), via deux packs distincts. Nous avons augmenté les plafonds en « tout risque », car les utilisateurs le réclamaient (1000€ désormais contre 500€ avant) et rajouté deux couvertures : le vandalisme et les pneumatiques ».

Trois niveaux d'assurance pour sécuriser les acheteurs

Il en résulte une offre qui se décline en trois packs, qui « s’adaptent à tous les véhicules et à toutes les assurances, que le conducteur soit assuré au tiers ou tous risques, pour une meilleure protection. Ils permettent en outre de réaliser des économies sur son assurance auto principale et de profiter de garanties adaptées ».

Pack sérénité : 14 €/mois ; rachat de franchise (accident responsable ou vandalisme), garantie pneus, indemnisation en cas de vol du véhicule et garantie bris de glace.

: 14 €/mois ; rachat de franchise (accident responsable ou vandalisme), garantie pneus, indemnisation en cas de vol du véhicule et garantie bris de glace. Pack panne mécanique : 16 €/mois ; couverture des frais de diagnostic et de réparation jusqu’à 1 000 € par an, quel que soit le nombre de sinistres.

: 16 €/mois ; couverture des frais de diagnostic et de réparation jusqu’à 1 000 € par an, quel que soit le nombre de sinistres. Pack mobilité : 5 €/mois ; mise à disposition immédiate d’un véhicule de prêt, stage de récupération de points financé à 100 %, assistance conducteur et passagers, protection juridique.

L'offre sera poussée à travers une stratégie média online mais égalementqui touchent les acheteurs de voitures d'occasion à particulier (comparateurs d'assurance, sites de ventes en ligne…). Club Identicar annonce ainsi un premier rapprochement avec la plateforme Capcar . « Mais la souscription de l'offre se concrétisera toujours sur notre site Internet, précise Jonathan Tuchbant. Ce projet constitue un laboratoire qui doit nous permettre de développer une expérience client intelligente et d'acquérir un savoir-faire digital aux différentes étapes du parcours client, avant la souscription mais également pensant sa vie d'utilisateur ».La société indique que ces trois packs sont cumulables et incluent tous « l'assistance 24h/24 du Club à l'écoute, le dépannage et le remorquage 0 km, ainsi que l'accès aux avantages exclusifs du Club Identicar, des réductions négociées dans l'univers de la mobilité, des loisirs et du voyage ».