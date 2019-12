Le dernier Club Argus, qui s’est déroulé le 26 novembre 2019 à Paris, avait pour thématique principale la « crise du diesel, nouvelles réglementations : quels impacts sur le marché en 2020 ? ». A cette occasion, plusieurs professionnels ont exprimé leurs visions et leurs craintes concernant un exercice à venir peu lisible et pourtant crucial pour les constructeurs et les réseaux. Extraits.

« Est-ce que les clients seront au rendez-vous en 2020 ? »

2

, Automotive senior analyst, powertrain & COcompliance chez IHS Markit

« Le diesel a beau être de plus en plus propre au gré des évolutions réglementaires, sa part de marché fond. Sa chute, bien qu’elle ait été ralentie en 2019, et ce sera encore le cas en 2020, ne va pas dans le sens de l’abaissement des émissions de CO 2 . Cette tendance a remis en cause le plan des constructeurs, puisque le diesel avait son rôle à jouer afin d’être en phase avec la réglementation, qui impose un taux moyen d’émissions de 95g par km en 2021. A partir de 2024, et l’entrée en vigueur de la norme euro 7, le diesel va presque disparaitre sur l’ensemble des gammes de véhicules particuliers du fait de la demande de plus en plus réduite et du coût de la dépollution du moteur. Aussi, afin de réduire la performance CO 2 moyenne, il n’existe pas d’autres solutions que d’accélérer sur l’électrification. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nombre de véhicules PHEV sont entrés en production en 2019 pour inonder le marché à partir du 1er janvier 2020. Cela fait partie des ventes tactiques et des pilotages des constructeurs qui vont caractériser l’année à venir. La vraie inconnue qui se pose pour 2020 est de savoir si les clients seront au rendez-vous. Et alors on saura quels sont les constructeurs qui paieront des amendes ou pas. »

« Le mild hybrid ne suffira pas pour répondre aux objectifs de CO2 »

, directeur général de Suzuki France

« Pour répondre aux objectifs de CO 2 de la réglementation CAFE, le mild hybrid ne suffira pas. Nous nous appuierons au dernier trimestre de 2020 sur le système hybride de Toyota sur un SUV et un modèle du segment C. En 2022, l’ensemble de notre gamme sera électrifiée, avec notamment l’arrivée de propositions 100% électriques. C’est la première fois que nous composons une gamme de voitures pour répondre à une réglementation et éviter des amendes, mais nous ne savons pas quelle sera la réaction des consommateurs »

« Notre inquiétude concerne l’attentisme des clients »

, président de Cap Fournier-Hyundai à Corbeil-Essonnes

« Une petite partie des clients a franchi le pas en achetant des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, mais mon ressenti est que les automobilistes, en 2020, ne sont pas forcément prêts à soutenir ce déferlement de véhicules électrifiés, en réponse aux réglementations. Au sein des réseaux, notre inquiétude concerne l’attentisme des clients, qui vont observer quelles seront les orientations adoptées sur le plan énergétique avant de prendre une décision »

« Vendre 7% de notre mix en électrique et en hybride »

, président du groupe Vauban

« Tout au long de cette année, on nous a mis dans la tête qu’il fallait se préparer en 2020 à vendre des voitures électriques, à former nos vendeurs, et la politique commerciale de PSA va d’ailleurs clairement dans ce sens. Carlos Tavares a affirmé qu’il ne paierait pas d’amendes, coûte que coûte, et nous allons devoir commercialiser 7% de notre mix en électrique et en hybride chez Peugeot. Nous avons deux animations chez Peugeot et Citroën. La première s’appelle « incitation à la transition écologique » et la seconde concerne les ventes de diesel. Celle-ci repose sur un système de bonus si l’on respecte le mix préconisé, fixé à 24% de diesel pour notre groupe »

« Nous devons rester très prudents dans nos achats»

2

, fondateur et dirigeant de Qarson« Contrairement à la France, où certains consommateurs font machine arrière et reviennent vers le diesel, nous observons des tendances inverses dans les autres pays d’Europe, où les modèles diesels sont de plus en plus difficiles à vendre. Quand bien même la demande est là, nous devons rester très prudents dans nos achats et maintenir(autour de 30% actuellement), car beaucoup de grandes métropoles prévoient d’interdire à la circulation ces véhicules. Pour les constructeurs comme pour les concessionnaires, l’exercice 2020 va être très sportif, car les usines ont été calibrées pour produire des véhicules qui répondent aux objectifs de CO, mais pas forcément à la demande des consommateurs. De plus, beaucoup de nouveaux modèles vont arriver sur le marché, que les clients ne connaissent pas. A l’inverse, beaucoup de ceux qu’ils connaissaient vont sortir du catalogue