Un peu plus d’un an après avoir créé sa vitrine de vente de voitures d’occasion, le groupe Cobredia annonce avoir renforcé son activité B2B. Le distributeur automobile rennais a souhaité répondre aux besoins des marchands et des professionnels en leur proposant une marketplace d’achat de VO dédiée, laquelle leur permet d’accéder à tous les véhicules en stock dans les 60 concessions du groupe de Bretagne et de Mayenne.

110 marchands déjà actifs

L’opérateur assure que 110 marchands sont déjà actifs sur la plate-forme en ce début septembre 2021, soit des partenaires référencés ou historiques, et que celle-ci devrait être opérationnelle pour tous les autres professionnels de l’automobile dans les prochains jours. Accessible par code d’accès, « le site Internet Pro VO référence pour les professionnels une offre large constituée de plus de 2 500 véhicules du groupe Cobredia. Une démarche de transparence permet aux professionnels d’accéder à un descriptif complet des véhicules », est-il indiqué dans le communiqué.



Pour accompagner ce nouvel outil de ventes de VO à marchands et à pros, Cobredia a également mis sur pied une structure de services. Cette entité, nommée Cap VO, est constituée d’une équipe de six experts pour accompagner les acheteurs sur la cotation, la reprise, l’organisation et la coordination de la livraison des VO sur tout le territoire. Une zone est même dédiée au stockage et à la récupération des véhicules.

Notons que c’est Christian Leroy, le directeur des activités véhicules d’occasion du groupe Cobredia, qui pilote ce projet.