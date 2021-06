Le groupe breton Cobredia a notifié son souhait d’acquérir « la totalité des fonds de commerce de la société Honoré Quimper ainsi que des titres de la société Cap-Sud Automobiles ». L’opération porte ainsi sur le, situées au cœur de la zone automobile à l’Est de Quimper (29). Détenues par Marc Honoré, ces affaires avaient représenté unCe projet de développement s’inscrit dans une continuité à la fois territoriale et de marque pour le groupe dirigé par François Picard. Ce dernier est déjà implanté à Quimper avec Opel, Mercedes-Benz et Piaggio. Il distribue par ailleurs les marques du groupe FCA, Volkswagen et Audi à Brest (29).En 2018, le groupe Cobredia a réalisé un chiffre d’affaires de