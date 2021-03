Déjà partenaire depuis trois ans, Cobredia et le club de foot de Rennes ont renforcé leur collaboration pour trois années supplémentaires. Le groupe dirigé par François Picard est désormais partenaire officiel du Stade Rennais. L’opérateur breton a choisi de mettre en avant son enseigne Etoile 35, qui coiffe les concessions Mercedes-Benz de Rennes, Laval et de Saint Malo. Celle-ci avaient été reprises au groupe Delourmel en 2015 . Cobredia distribue également la marque à l’étoile à Brest, Quimper et Morlaix.« Depuis trois ans, nous avons une loge au Roazhon Park. Nous avons répondu à l’appel d’offre de partenariat officiel automobile, parce qu’au cours de ces trois saisons, des moments passés et des rencontres, il nous a semblé partager beaucoup de valeurs avec le Stade Rennais, commente Laurent Bricard, directeur général Étoile 35. Un exemple fort : la formation. Le Stade Rennais l’a encore démontré cette saison avec l’intégration de jeunes à son équipe professionnelle. De notre côté, notre investisseur vient de créer la Cobredia Academy. Elle a vocation à former nos futurs collaborateurs techniques et commerciaux. Notre partenariat est accompagné par notre constructeur. C’est un signe fort. Cela veut dire que le rayonnement du Stade Rennais F.C. est important. C’est une belle aventure qui débute ».En 2018,A noter que parmi les groupes de distribution français, Car Avenue et Nedey sont respectivement sponsor maillots des clubs de Metz et de Sochaux, qui évoluent en deuxième division.