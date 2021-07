La vitrine cobredia-carcenter.fr, qui propose l’ensemble des voitures et utilitaires d’occasion issus des 60 concessions du groupe breton, est opérationnelle depuis le début du mois de juin. Elle recense à ce jour 2 500 véhicules et un volume de 3 000 modèles disponibles et est annoncée dans les prochains mois. A travers ce site, le groupe dirigé par la famille Picard entend renforcer la visibilité de son offre et optimiser ses campagnes marketing. Pour autant, l’opérateur va continuer de s’appuyer sur les 60 vitrines digitales développées pour chacune de ses concessions, « qui se révèlent extrêmement performantes et puissantes en termes de référencement local », explique Franck Follet, directeur marketing du groupe Cobredia, qui annonce 100 000 visites par mois en moyenne sur l’ensemble de ses sites. En revanche, l’opérateur va mettre un terme au développement de sa marque de voitures d’occasion à petit prix, Appigo.

Un service à forte valeur ajoutée mais qui a un coût

La livraison des voitures au domicile des acheteurs, qui s’est fortement démocratisée depuis le confinement, constitue l’autre grosse nouveauté pour le groupe breton. Cette prestation, assurée directement par les équipes des points de vente, est proposée gratuitement aux acheteurs dans la limite de 50 km autour de la concession d’origine. « Le gros de nos ventes se situe dans ce rayon, informe Franck Follet. Nous nous sommes posé la question de facturer cette offre, que nous ne proposions pas, ou peu, jusqu’ici. Nous sommes prêts à supporter ce coût financier, du fait de la distance limitée, pour rendre service à nos clients ». A ce stade, le dirigeant ne se risque pas à avancer des prévisions sur la proportion de voitures d’occasion vendues qui s’accompagneront de la livraison à domicile.

