Le groupe Cobredia continue de grandir avec Toyota. Le distributeur breton a informé l’Autorité de la concurrence de son intention d’acquérir la société Rizzon Automobiles, qui distribue Toyota à St-Brieuc, Lannion et Guingamp (environ 700 VN).Le groupe distribue déjà Toyota à Lorient, Pontivy, Vannes, Ploërmel et Auray (56). En 2017, il a vendu 1268 véhicules de la marque, dégageant avec celle-ci un chiffre d’affaires de 52,7 millions d’euros. Depuis, il s’était déjà renforcé avec Toyota en reprenant en mars 2018 deux autres sites à Brest et Morlaix (590 VN) à Sofiland.Le groupe Cobredia distribue aussi en Bretagne Citroën, DS, les marques du groupe Vollkswagen, Opel, Mercedes et Smart, ainsi que Piaggio.En 2017, il a vendu 10 337 VN et 8 991 VO à particuliers, réalisant un chiffre d’affaires global de 481 millions d’euros.En 2018, il compte dépasser les 13 000 VN et les 11 000 VO à particuliers.