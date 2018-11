Les deux équipementiers font de nouveau cause commune. Alors qu’au Mondial de l’auto 2018, Faurecia et Hella avait déjà présenté leur nouveauté, le groupe français et le spécialiste de l’électronique viennent d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique concernant le développement de solutions innovantes d’éclairage intérieur. Le binôme s’est donné pour mission d’élaborer ensemble des produits de haute technologie pour les surfaces et le dynamique. Leur objectif est de créer un environnement davantage personnalisé dans le cockpit.

« Dans une industrie automobile en évolution rapide, nous devons créer de la valeur en proposant des innovations ayant des délais raccourcis de mise sur le marché. Nous nouons des collaborations afin de développer notre expertise technologique et gagner en agilité. Notre partenariat stratégique avec Hella est le dernier exemple en date. Aux côtés de ceux conclus avec Mahle et ZF, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir des expériences utilisateur sûres, connectées et personnalisées, pouvant être intégrées dans les véhicules d’aujourd’hui et essentielles pour les véhicules de demain », souligne Patrick Koller, directeur général de Faurecia.

Faurecia entend apporter son expertise en tant qu’intégrateur de systèmes experts pour l’intérieur du véhicule et de son côté, Hella fournira des produits d’éclairages.

Selon Rolf Breidenbach, directeur général de Hella, « des tendances telles que la conduite autonome et l'individualisation vont complètement redéfinir l'intérieur des véhicules. En conséquence, nous travaillons activement sur des concepts d'éclairage intérieur de véhicules offrant de nombreuses nouvelles fonctionnalités, adaptées aux différents besoins des passagers et situations de conduite. La collaboration avec Faurecia nous offre des opportunités supplémentaires pour développer des solutions innovantes d'éclairage intérieur et ce de manière globale. »