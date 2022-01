Bio express de Jeff Kavanaugh :

Aujourd’hui, nos véhicules sont équipés de centaines d’unités de commandes électroniques (UCE) offrant des fonctionnalités ultra sophistiquées : navigation, info-divertissement, télématique, mais également diagnostics et mises à jour à distance (Over The Air) des constructeurs. Le marché secondaire est en profonde mutation, passons en revue ce qui a changé grâce à la connectivité.Gérer à distance les processus du marché secondaire automobile est devenu essentiel dans la stratégie de service clients. Cela permet de réduire les coûts, et d’augmenter chiffre d’affaires, productivité des ateliers et satisfaction clients.Ainsi, la méthode classique de diagnostic et de réparation nécessitait la présence du véhicule en atelier, sous la supervision d’un technicien compétent. Le diagnostic permettait d’identifier le problème et de planifier la réparation requise, généralement au cours d’une visite ultérieure. Cela nécessitait parfois de commander des pièces ou des logiciels et de faire appel à des techniciens qualifiés. En bref, ce processus était chronophage et inefficace, autant pour le client que le technicien.Dans le cadre de véhicules présentant des problèmes logiciels couverts par la garantie et rapatriés dans les ateliers, le coût pour appliquer les correctifs nécessaires pouvait s’élever à plusieurs centaines de millions pour les constructeurs.Maintenant que les véhicules sont connectés à Internet, ce modèle n’a plus lieu d’être. Les ateliers peuvent se connecter à distance aux véhicules pour les diagnostics et prévoir les éventuelles réparations. Les correctifs logiciels sont appliqués à distance, ce qui réduit considérablement les coûts et délais de réparation et améliore l’expérience clients.Les diagnostics à distance sont l’une des transformations les plus intéressantes : la présence physique du véhicule dans l’atelier n’est plus nécessaire, les informations de diagnostic à distance peuvent être envoyées aux techniciens à partir des véhicules modernes selon trois méthodes différentes.La première permet au véhicule d’envoyer un jeu prédéfini de données au technicien à intervalles fixes. La deuxième permet d’envoyer des données spécifiques en fonction de critères définis par un tiers.Ces deux méthodes « asynchrones » permettent de récupérer des données et suffisamment d’informations pour diagnostiquer des problèmes.La troisième méthode, plus exhaustive que les deux autres, est la méthode synchrone. Elle permet au technicien d’établir une connexion VPN à distance avec le véhicule, puis d’effectuer un diagnostic complet en fonction des symptômes et des préoccupations du client.Mais les diagnostics à distance ne sont pas encore vraiment en pratique dans les ateliers. Des freins subsistent car les concessionnaires ne sont pas ou peu ravis de voir leur chiffre d’affaires baisser. Certains clients rechignent à partager les données de leur véhicule avec des tiers.Pourtant, intégrée dans les phases de planification et d’exécution de l’atelier, le diagnostic à distance permettrait de fluidifier de nombreux processus tels que la préparation des pièces et/ou des logiciels, l’estimation, la recherche dans une base de connaissances de problèmes similaires et de solutions, les rendez-vous et, enfin, la réparation et les mises à jour logicielles.Titulaire d’une licence en génie électrique de l’institut de technologie Rose-Hulman et d'une maîtrise en administration des affaires de l'université du nord du Texas, Jeff Kavanaugh, auparavant partenaire chez Infosys Consulting, est aujourd’hui vice-président et rédacteur en chef de l’Infosys Knowledge Institute, la branche de recherche d’Infosys. Dans le cadre de ses fonctions, Jeff Kavanaugh aide les entreprises à construire leur stratégie en intégrant leurs programmes de transformation numérique et supervise la direction, en menant des recherches pour soutenir les clients et leur expertise.