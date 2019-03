Comme un seul homme. Le Parlement européen a voté à une large majorité la proposition de règlement européen visant à sceller de nouvelles normes d'émissions de CO2 pour les VP et VU pour 2025 et 2030. Les constructeurs, suivant un objectif qui leur sera personnellement assigné, devront présenter des gammes qui émettront en moyenne 15% de CO2 de moins en 2025 qu'en 2021, et 37,5% de moins en 2030 qu'en 2021. Les valeurs à respecter seront donc les suivantes : 80,7 g de CO2 par km en 2025, 59 g en 2030.Mais avant de parvenir à respecter de tels taux d'émissions, les constructeurs ont un rendez-vous intermédiaire : 2021. A cette date, toujours en fonction des objectifs fixés à chacun, tous devront voir leurs gammes approcher les 95g de CO2 par km.L'affaire se veut déjà très complexe. PSA vient ainsi de faire savoir (sans livrer de chiffre précis) que "la moyenne des émissions de CO2 du groupe dans le monde en 2018 est restée stable comparée à 2017, malgré l'intégration d'Opel Vauxhall" car "les améliorations réalisées sur l'ensemble des régions ont permis de compenser la dégradation de la situation en Europe, due à la baisse des ventes des véhicules diesels, à la montée en gamme et à l'intégration d'Opel Vauxhall".Afin de parvenir à atteindre les objectifs assignés, PSA a fait comme tout le monde le choix de l'hybridation et de l'électrification totale de ses modèles.Ainsi, "le groupe s'engage à commercialiser huit véhicules hybrides rechargeables et sept véhicules électriques entre 2019 et 2021" explique PSA. Dans le détail, 2019 verra donc l'arrivée en concession d'un DS7 Crossback hybride essence rechargeable,. PSA promet des véhicules "déclinés en 2 et 4 roues motrices, offrant une puissance cumulée jusqu'à 300 chevaux" et qui permettront d'atteindre "50 km en mode 100% électrique".L'offre électrique devrait de plus être proposée dès cette année, avec l'arrivée de la DS3 Crossback E-Tense.Voilà pour la lutte contre le dioxyde de carbone, qui n'est pas un polluant.Les oxydes d'azote (NOx) et autres particules fines seront traités d'une autre manière pas PSA. Pour les NOx, PSA va continuer d'équiper ses diesels d'un post-traitement SCR des gaz d'échappement. Le taux d'équipement a été de 83% sur les diesels du groupe en 2018.La lutte contre les particules fines passe pour sa part par un équipement en filtre à particules, que ce soit sur les diesels comme sur les véhicules à essence.Si l'affaire est loin d'être nouvelle pour les diesels, ce n'est pas le cas sur les moteurs fonctionnant au sans-plomb. PSA précise qu'en 2018 "", et qu'un nouveau filtre encore plus performant "sera disponible dès 2019 sur certains véhicules à moteur essence 1,2 l et PHEV".