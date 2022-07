Sur son compte personnel Facebook, le président du groupe de distribution éponyme, Jean-Paul Lempereur, opérant dans les Hauts-de-France, a vivement réagi aux annonces du gouvernement français en date du 4 mars 2021. Et pour cause, le Premier ministre Jean Castex a annoncé, entre autres, le retour des attestations de déplacement dû à la mise en place d’un confinement pendant quatre week-ends pour le Pas-de-Calais. Le dirigeant s’est même exprimé au 20h de TF1 à la suite du discours.

Le coup de gueule de Jean-Paul Lempereur sur Facebook

« C’est un coup de massue que le gouvernement vient de porter au Pas-de-Calais et à notre groupe en particulier. Pourquoi nous ??

Cette décision est irresponsable et va causer beaucoup plus de dégâts que de bienfaits, mais ces ministres décident dans leur coin sans mesurer l’impact ni la complexité de leur décision. Ils n’auraient pas osé le faire en Seine-Saint-Denis ni à Paris, alors que le taux d’incidence est similaire !!

On peut ouvrir nos concessions à Douai mais pas à Arras ?? Cherchez l’erreur ?

Imaginez les tensions sociales entre les commerciaux des deux départements en ce mois le plus important de l’année avec des Portes ouvertes programmées partout en France sauf dans le Pas-de-Calais ?!

Nos ateliers peuvent rester ouverts mais on doit fermer nos showrooms ?

On verra sans doute une exode massive vers Lille dans les prochains week-ends

Je répète : Une décision Dénigrante et Irresponsable.

Que nos élus locaux se battent, mais ne cautionnent pas ce genre de décision !

Anne Hidalgo a déclaré publiquement sur tous les médias que confiner les Parisiens après une semaine de travail serait inhumain.

Sommes-nous des animaux dans le Pas-de-Calais ?

En 35 ans, je n’ai jamais pris de position dans la politique, mais trop c’est trop !

Un vrai ras-le-bol que j’exprime au nom de mes 530 collaborateurs qui sont au bord de l’insurrection ! »