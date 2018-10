« Aujourd’hui, un véhicule neuf sur deux est vendu en LLD. Le réseau AD dispose des compétences et des moyens nécessaires pour se positionner sur ce marché », appuie Eddy Albert, responsable national des réseaux mécaniques automobiles chez Autodistribution.

Autodistribution garde le cap pour obtenir la préférence client (lire Congrès des réseaux AD 2018 : devenir le garage préféré des Français ). Alors qu’un volet a été consacré à la diversification des activités lors de son 3e congrès des réseaux AD (organisé du 27 au 30 septembre 2018 à Malte), comme le vitrage par exemple, Autodistribution a également annoncé le lancement de sa nouvelle offre de location longue durée pour les TPE et PME. Elle sera déployée à partir du premier semestre 2019 au niveau national dans tout le réseau AD.Selon le groupe, ce dispositif concerne toutes les marques et tous les modèles et des prestations complémentaires telles que la maintenance (contrat d’entretien) et l’assistance panne pourront y être associées, et assurées par le réseau.Les prix proposés pour cette offre concernant les pièces, la main d’œuvre et les services, seront identiques dans tous les ateliers AD sur l’ensemble du territoire, de même pour le cahier des charges et les procédures liés à l’offre LLD. Plus d’informations sont à venir.