Aston Martin

Tobias Moers, directeur général



L’année 2020 signe une nouvelle ère pour la marque automobile de luxe, qui vient de nommer Tobias Moers, P-DG de Mercedes-AMG depuis 2013, comme nouveau directeur général d'Aston Martin Lagonda Ltd, en remplacement d’Andy Palmer. Il a pris son siège au conseil d’administration, basé à Gaydon, au Royaume-Uni, le 1er août 2020 et en réfère directement au président exécutif, Lawrence Stroll. Tobias Moers est un professionnel de l'automobile expérimenté avec plus de vingt-cinq ans passés à des postes de direction, dont sept ans en tant que président du directoire et directeur général de Mercedes-AMG GmbH.

À lire. Mercedes-Benz augmente sa participation au capital d’Aston Martin



Citroën

Vincent Cobée, directeur général



Nommé directeur général de Citroën en janvier 2020 en remplacement de Linda Jackson, Vincent Cobée est diplômé de l’École polytechnique, de l’École nationale des ponts et chaussées, mais aussi de la Harvard Business School. Âgé de 51 ans, il a débuté sa carrière en 1991 dans les travaux publics en France et à l’international, avant d’intégrer le secteur automobile en 2002. Il a occupé plusieurs fonctions stratégiques chez Nissan Motor Corporation, notamment celle de directeur des achats de Nissan Europe et celle de directeur du programme de Nissan au Japon. Responsable de la marque Datsun en 2010, il est ensuite devenu directeur exécutif en charge de la stratégie produit pour la marque, puis directeur des produits et programmes de Mitsubishi Motors Corporation, avant d’intégrer le groupe PSA.

À lire. Vincent Cobée (Citroën) : « viser une croissance mondiale de 20 à 30 % »



DS Automobiles

Béatrice Foucher, directrice générale



En janvier 2020, Béatrice Foucher a été nommée directrice générale de la marque DS Automobiles pour succéder à Yves Bonnefont. Diplômée d’AgroParisTech et de l’ESCP, elle a occupé différents postes au sein du groupe Renault pendant une vingtaine d’années. Ingénieure qualité à partir de 1989, elle a acquis une solide expérience en matière de marketing clients et en développement produits avant de piloter la direction du produit du groupe pendant cinq ans puis la business unit des véhicules électriques à partir de 2012. Entrée chez PSA en 2019 en tant que vice-présidente pour la gestion des talents, elle était directrice générale adjointe de DS Automobiles en charge de l’accélération du développement à l’international depuis octobre 2019 avant sa nomination.

À lire. Entretien avec Béatrice Foucher, directrice générale de DS Automobiles



Jacques-Édouard Daubresse, directeur de DS France



Jacques-Édouard Daubresse, entré chez PSA en 2004, dirigeait jusqu’à présent la direction Pièces et Services des marques du groupe en France (voir ci-dessous nomination PSA). Le 1er décembre 2020, il a succédé à Sébastien Vandelle au poste de directeur de DS France. Il est rattaché à Jérôme Gautier, directeur du commerce France DS et Citroën. De son côté, Sébastien Vandelle a été nommé directeur commercial Europe pour la marque DS.

À lire. Jacques-Édouard Daubresse est le nouveau directeur de DS France



Ford

Jim Farley, président-directeur général



Jim Farley, ancien directeur de l'opération du groupe, a été nommé président-directeur général de Ford le 1er octobre 2020 et, par la même occasion, élu au conseil d’administration. Il succède à Jim Hackett, en poste depuis seulement 2017, qui a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 65 ans. Notons que Jim Hackett restera le conseiller spécial de Ford jusqu'en mars 2021. Les deux dirigeants travailleront notamment sur la transformation du groupe Ford, déjà amorcée sous l’ère Hackett. À 58 ans, Jim Farley détient une expérience automobile mondiale solide. Il a rejoint le groupe Ford en 2007 en tant que responsable mondial du marketing et des ventes, puis a dirigé Lincoln, Ford Amérique du Sud, Ford Europe et tous les marchés mondiaux de Ford dans des rôles successifs. En 2019, Jim Farley a été choisi pour diriger l'équipe des nouvelles entreprises, de la technologie et de la stratégie de Ford.

À lire. Ford a choisi son nouveau patron





Jaguar Land Rover

Thierry Bolloré, directeur général



Après son éviction de la tête du groupe de Renault, où il a siégé à peine un an à la suite de l’arrestation de Carlos Ghosn, Thierry Bolloré a retrouvé un emploi à sa mesure : il a été nommé directeur général de Jaguar-Land Rover, propriété du groupe Tata. Le Français a remplacé, le 10 septembre 2020, Ralf Speth, qui conserve sa place de vice-président non exécutif de JLR et de membre du conseil d'administration de Tata Sons. Thierry Bolloré a fait ses armes dans le monde l’automobile dès 1990 à son entrée dans le groupe Michelin en tant que responsable procédés et qualité pour l’ensemble des usines poids lourds monde. Quinze ans plus tard, alors qu’il est vice-président monde en charge de l’industrie, il intègre le groupe Faurecia. Il y occupe tour à tour plusieurs postes à responsabilité pendant sept ans pour devenir vice-président monde en charge de l’industrie, qualité et achats. En 2012, il est nommé directeur des fabrications et de la supply chain pour le groupe Renault, puis directeur général adjoint en 2018, avant de devenir directeur général par intérim en janvier 2019. Son parcours chez Renault a pris fin quand Jean-Dominique Senard a critiqué sa gestion des affaires et sa relation avec Nissan.

À lire. L’ex-directeur général de Renault à la tête de Jaguar Land Rover



Lamborghini

Stephan Winkelmann, président-directeur général



Actuellement président de Bugatti, Stephan Winkelmann est de retour à la tête de la marque Lamborghini, dont il avait été le P-DG entre 2005 et 2016. Il a pris ses nouvelles fonctions le 1er décembre 2020 et succède à Stefano Domenicali, qui rejoindra en 2021 le monde de la Formule 1. Stephan Winkelmann reste toutefois à la tête de Bugatti, les deux marques appartenant au groupe Volkswagen. Avant de rejoindre Lamborghini en 2005, il avait occupé divers postes de direction au sein du groupe Fiat. En mars 2016, il était devenu le P-DG de Quattro (aujourd’hui Audi Sport), avant de rejoindre Bugatti Automobiles début 2018 en tant que président.

À lire. PDG de Bugatti, Stephan Winkelmann reprend les rênes de Lamborghini



Mini

Guillaume de Sazilly, directeur du département Mini France



Guillaume de Sazilly, nouveau membre du comité exécutif de BMW Group France, présidé par Vincent Salimon, a été nommé directeur du département Mini France le 1er mars 2020 pour remplacer Pierre Jalady, promu à la tête de Mini Europe (siège à Munich, en Allemagne). Guillaume de Sazilly a démarré sa carrière en 2004 au sein de BMW Group France, d’abord au sein du service marketing de BMW Motorrad, puis en tant que chef de district. En 2009, il quitte le groupe pour rejoindre la société de production audiovisuelle Connaissance du monde avant de s’envoler pour les États-Unis, où il intègre la société française de décoration intérieure l’Éclat de verre. En 2013, Guillaume de Sazilly revient en France pour prendre la responsabilité des produits financiers Mini chez BMW Finance, captive financière du BMW Group. Il a ensuite occupé la fonction de directeur marketing de BMW Motorrad, puis la responsabilité du Franchising et de l’expérience client de BMW et Mini.

À lire. Guillaume de Sazilly est le directeur de Mini France



Mitsubishi

Éric Wepierre, président-directeur général de Mitsubishi Motors Europe



Éric Wepierre, 51 ans, est le nouveau président de la marque Mitsubishi en Europe depuis le 1er février 2020, en remplacement d’un autre dirigeant français, Bernard Loire, qui a été nommé directeur commercial de Maserati. Il a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe General Motors, qu’il a intégré en 1990 en rejoignant la marque Opel. En 2000, il est nommé directeur européen des programmes e-commerce et CRM de General Motors, puis il rejoint en 2003 la marque Chevrolet en qualité de directeur européen Internet et marketing. De 2006 à 2010, Éric Wepierre occupe la fonction de P-DG de Chevrolet France, avant de devenir directeur européen du marketing de la marque américaine en 2011. En 2013, le dirigeant revient en France pour prendre les rênes de la marque Opel, passée dans le giron du groupe PSA en 2017. Il occupera ce poste jusqu’en 2019, année où il sera remplacé par Stéphane Le Guevel.

À lire. Eric Wepierre prend la direction de Mitsubishi en Europe



Nissan

Koen Maes, président de Nissan West Europe



Auparavant directeur général de Nissan au Benelux, Koen Maes a été nommé président de Nissan West Europe le 1er juin 2020. Guillaume Boisseau lui a cédé sa place afin de prendre de nouvelles responsabilités au sein de l'Alliance. Sa mission consiste à poursuivre la restructuration de l’activité, à améliorer la qualité des ventes, à accélérer la professionnalisation de l’activité après-vente du réseau, ou encore à déployer le label VO Nissan Intelligent Choice, ainsi que le nouveau plan produit s’appuyant particulièrement sur la gamme de crossover et de véhicules électriques. Âgé de 55 ans, ce féru de sport a occupé différents postes chez Nissan depuis son arrivée en 2006.

À lire. Koen Maes succède à Guillaume Boisseau à la tête de Nissan West Europe



Renault

Luca de Meo, directeur général



Luca de Meo est le nouveau directeur général de Renault depuis le 1er juillet 2020, en remplacement de Thierry Bolloré. Après avoir assuré l’intérim entre les deux, Clotilde Delbos occupe désormais les fonctions de directrice générale adjointe et directrice financière. Âgé de 53 ans, Luca de Meo a commencé sa carrière dans l'automobile chez Renault. Il a ensuite rejoint Toyota, le groupe Fiat, puis le groupe Volkswagen en 2009, où il exerçait la fonction de président de la marque Seat avant d’être nommé à la tête de Renault.

À lire. Luca de Meo : « Redonner à Renault la place qu’il mérite »





Sébastien Guigues, directeur général Renault Ibéria



Après presque vingt ans de carrière au sein du groupe Volkswagen, l’ancien directeur général de la marque Seat en France, Sébastien Guigues, prendra la direction générale de Renault Ibéria (Espagne et Portugal) en janvier 2021. Il aura pour mission de repositionner la marque parmi les leaders en Espagne. Sébastien Guigues est le quatrième dirigeant à quitter Seat ces derniers mois pour rejoindre le groupe français.

À lire. Sébastien Guigues, un quatrième transfuge de Seat chez Renault



Seat

Robert Breschkow, directeur Seat France



Le nouveau patron de Seat France est Robert Breschkow, qui prend également la tête de Cupra. Il est directement rattaché au président, Wayne Griffiths, en sa qualité de vice-président des ventes et du marketing de Seat. Il est également membre du comité de direction de Volkswagen Group France et travaille en étroite collaboration avec son président, Thierry Lespiaucq.

À lire. Seat France a un nouveau patron



Skoda

Thomas Schäfer, président-directeur général



Depuis le 3 août 2020, Thomas Schäfer siège au poste de président-directeur général du constructeur automobile tchèque Skoda. Il succède à Bernhard Maier, qui était en poste depuis 2015. Diplômé en ingénierie mécanique, il a débuté sa carrière dans l'industrie automobile chez Daimler AG en 1991, où il a occupé divers postes à responsabilité dans les domaines de la production et de la gestion de la qualité en Allemagne, aux États-Unis et en Afrique-du-Sud jusqu'en 2002. Il a également participé à la création de Daimler Chrysler Malaysia avant d’être nommé responsable des livraisons de véhicules, des centres clients et de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés, toujours chez Daimler. Il a rejoint Volkswagen en 2010, où il a dirigé la production internationale du groupe et mené les négociations sur les nouveaux sites de production. Depuis 2015, il était président-directeur général de Volkswagen Group Afrique-du-Sud, en charge du développement des marques du groupe dans la région d’Afrique subsaharienne.

À lire. Un nouveau patron chez Skoda



Volkswagen

Ralf Brandstätter, directeur général



Depuis le 1er juillet 2020, Ralf Brandstätter dirige la marque phare du groupe automobile allemand Volkswagen. Herbert Diess, P-DG de l’entreprise aux douze marques, bénéficiera ainsi de plus de latitude pour se concentrer sur les tâches au plus haut niveau qui lui incombent en tant que président du groupe Volkswagen. Né en 1968, Ralf Brandstätter a fait ses armes au sein du groupe Volkswagen. Après une formation en tant qu'aménageur à l'usine Volkswagen de Brunswick, il a étudié l'ingénierie industrielle et rejoint le groupe Volkswagen en 1993. Il a occupé différents postes de direction de projets internationaux dans la division des achats ou au comité de direction au secrétariat général de Volkswagen AG. En 1998, le responsable a pris en charge l'approvisionnement en métaux pour les composants du châssis et il a été nommé chef de projet pour les véhicules neufs en 2003. Deux ans plus tard, il est devenu responsable des achats chez Seat en Espagne, puis membre du comité exécutif en charge des achats en 2008. Ralf Brandstätter dirigeait l'exploitation de la marque depuis 2010.

À lire. Volkswagen : la marque tient son nouveau patron