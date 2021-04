Citroën

Jérôme Gautier, directeur du commerce France Citroën et DS

Depuis le 1er septembre 2020, Jérôme Gautier siège au poste de directeur du commerce de Citroën et de DS France. Il remplace Amaury de Bourmont, qui prend la direction du commerce du groupe PSA en Allemagne, et a la responsabilité de poursuivre et d’accélérer la dynamique commerciale des marques Citroën et DS en France, amorcée par son prédécesseur. Jérôme Gautier est directement rattaché à Maxime Picat, directeur Europe de PSA. Diplômé de l’Ecole centrale de Paris et d’HEC, Jérôme Gautier dispose d’une expérience de plus de trente ans au sein du groupe PSA. Il bénéficie d’un parcours à l’international où il a occupé successivement les fonctions de directeur marketing en Turquie, puis aux Pays-Bas et de directeur général en Suisse. Il a ensuite été nommé directeur gamme et prix, puis prix et volumes au sein de la marque Peugeot, avant de devenir directeur commercial Europe pour la marque Citroën.

À lire. Un nouveau directeur du commerce pour Citroën et DS



Laurent Barria, directeur marketing et communication Citroën monde

PSA a nommé Laurent Barria directeur marketing et communication de la marque Citroën pour le monde. Il est directement rattaché à son directeur général Vincent Cobée et remplace Arnaud Belloni, qui a rejoint le groupe Renault en septembre 2020. Il contribuera notamment à poursuivre le renforcement de la marque à l'international.

À lire. Un nouveau directeur marketing et communication pour Citroën



Fiat Chryster Automobiles

Cyril Billiard, responsable du projet E-Mobility en France

Fiat Chrysler Automobiles a nommé Cyril Billiard à la tête du projet E-Mobility pour le marché français, c'est-à-dire responsable de la stratégie dédiée à la mobilité électrique du groupe en France, tout en restant directeur de l’expérience et de la formation. Il reportera directement à Jérôme Monce, directeur général. Diplômé d’HEC en management, Cyril Billiard a acquis une forte expérience dans les secteurs culturels et politiques avant d’intégrer le groupe FCA en 2004 en tant que zone manager après-vente, puis responsable marketing service, avant d’être promu directeur marketing après-vente de FCA France en 2006. De 2010 à 2014, il a travaillé au Motor Village des Champs-Elysées dans la vente. En 2017, il a pris la responsabilité du marketing et de la communication de Mopar pour la région EMEA, basé à Turin. Dans la même année, il a été nommé directeur France de la nouvelle entité expérience client et formation.

À lire. FCA tient son responsable de la mobilité électrique pour la France



Hyundai

Maxime Nathan, directeur commercial Hyundai Motor France

Maxime Nathan a été nommé à la tête de la direction commerciale de la filiale française de Hyundai Motor France. Reportant directement à Wang Chul Shin et à Lionel French Keogh, président et directeur général de Hyundai France, il a pris ses fonctions le 1er avril 2020 au siège de Hyundai Motor France, situé à La Garenne-Colombes (92). Diplômé de l’Institut supérieur de gestion, il possède plus de vingt années d'expérience dans le secteur automobile. Sa carrière a débuté chez Fiat France en tant qu’assistant conseil de gestion puis coordinateur développement réseau. Maxime Nathan a ensuite intégré Toyota France en 2000 pour devenir tour à tour conseiller de gestion, chef de région VN et responsable administration des ventes pour la marque. Cinq ans plus tard, il a été promu responsable des ventes et du réseau de la marque Lexus avant d’occuper le rôle de chef du département des ventes de Toyota Paris-Nord-Est-Centre-est. Il s'empare ensuite du poste de responsable du digital et de la mobilité au sein de Toyota France Financement. Depuis le 1er octobre 2019, il tenait la direction de la nouvelle société Toyota Fleet Mobility France.

À lire. Hyundai Motor France a nommé son nouveau directeur commercial



Maserati

Bernard Loire, directeur commercial monde

Pour renforcer son organigramme, Maserati a décidé de s’appuyer sur l’expérience de Bernard Loire. L'ex-président de Mitsubishi Europe et, auparavant directeur général de Nissan West Europe, vient d’être nommé au poste de Chief Commercial Officier de Maserati : sa mission principale est de coordonner les ventes du constructeur automobile de voitures de luxe et de sport dans le monde. Il reporte directement au PDG, Davide Grasso. Diplômé de l’IFAG de Lyon, Bernard Loire a forgé son expérience dans l’industrie automobile auprès des plus grands acteurs : il a notamment débuté sa carrière chez Ford en 1988 et a rejoint directement la marque Fiat. A partir de 2002, il a occupé des fonctions variées et à responsabilités au sein de sièges européens comme chez Nissan par exemple, où il était à la tête de la filiale italienne. Il a ensuite gravi les échelons pour devenir le DG de Nissan pour la région de l’Ouest qui comprenait la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En mai 2018, il a été nommé président et CEO de la filiale européenne de Mitsubishi Motors.

À lire. Bernard Loire devient directeur commercial monde de Maserati



Nissan

Xavier Kroetz, directeur du développement réseau et de la qualité chez Nissan West Europe

Xavier Kroetz est depuis le 1er mars le nouveau directeur du développement réseau et de la qualité de Nissan West Europe, dont il intègre désormais le comité de direction. Il remplace à ce poste Laurent Le Guilcher, promu directeur du développement réseau et de la qualité de Nissan Europe. Xavier Kroetz a débuté sa carrière chez PSA en 2000, où il occupa des fonctions successives au sein de la filiale Citroën des Pays-Bas puis de la direction régionale de Paris. Il rejoint Nissan en 2007 dans l’équipe du développement réseau en France, avant d’évoluer à partir de 2011 au sein de Nissan Europe. Il y intègre la business unit dédiée au véhicule électrique, puis prend ensuite plusieurs responsabilités, incluant la qualité client et, depuis 2018, la direction du commerce après-vente pour l’Europe.

À lire. Wavier Kroetz prend la tête du développement réseau de Nissan



Peugeot

Matthias Hossann, directeur du design

Matthias Hossann a été nommé directeur du design de la marque Peugeot le 28 juillet 2020, succédant à Gilles Vidal. Issu de la pépinière de talents de la direction du style du groupe PSA, Matthias Hossann, âgé de 40 ans, est diplômé de l’école Design Strate et a rejoint la direction du style du groupe en 2002. Il a depuis lors occupé différentes fonctions à l’international avec cinq années au centre du style de Shanghai et a exercé ses talents au service de toutes les marques du groupe. Il est responsable depuis 2013 du design prospectif de la marque Peugeot, en charge des concepts cars dont le dernier e-Legend qui a fait sensation, et a piloté le design avant-projet des véhicules de la marque dont les plus récents 208 et 2008. Sa nomination lui permet de passer en toute logique de la vision stratégique du design de la marque Peugeot à la mise en œuvre du style des modèles de série et d’accompagner ainsi la dynamique de la marque au Lion pour les années à venir.

À lire. Peugeot tient son nouveau directeur du design



Groupe PSA

Arnaud Deboeuf, directeur industriel et chaîne logistique PSA

Arnaud Deboeuf a été nommé directeur industriel et chaîne logistique du groupe PSA en septembre 2020, après avoir occupé le poste de directeur de la stratégie industrielle un an auparavant. Il entre ainsi au comité exécutif de PSA. Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Arnaud Deboeuf dispose d’une expérience de près de 30 ans dans l’industrie automobile, dont 27 ans au sein du groupe Renault.

À lire. Arnaud Deboeuf nommé directeur industriel et chaîne logistique de PSA



Louis-Marie Chevalier, directeur de PSA Retail France

À compter du 1er janvier 2021, Louis-Marie Chevalier prendra ses fonctions de directeur de PSA Retail France. Il succède à Éric Basset, nommé à ce poste en mars 2019, qui quitte le groupe pour raisons personnelles. Dans ses nouvelles fonctions, Louis-Marie Chevalier en référera à Anne Abboud, senior vice-présidente de PSA Retail. Diplômé de l’ESCP et de l’IEP d’Aix-en-Provence, Louis-Marie Chevalier dispose d’une expérience dans le domaine du commerce automobile acquise au sein du groupe PSA. Il était jusqu’alors directeur de PSA Retail Business Paris, structure des ventes B to B de la filiale de distribution. Au préalable, il a occupé plusieurs postes dans les domaines du commerce au sein du groupe PSA : responsable marketing en direction régionale, zone manager et enfin directeur de la succursale Citroën à Saint-Étienne. Il a également connu des expériences internationales en qualité de responsable de région pour des pays d’Europe centrale, puis d’Europe du Nord.

À lire. Louis-Marie Chevalier est nommé directeur de PSA Retail France



Aymeric Le Her, directeur des pièces et services PSA France

A compter du 1er janvier 2021, Aymeric Le Her sera le directeur des pièces et services France de PSA, succédant ainsi à Jacques-Edouard Daubresse. Il aura pour responsabilité d’animer l’activité après-vente du groupe et d’accompagner le réseau Distrigo.

À lire. Aymeric Le Her prend la direction Pièces et Services France de PSA



Cyrille Moreau, directeur du pôle B to B de PSA

Précédemment responsable des opérations Free2Move Lease, Cyrille Moreau devient directeur du pôle B to B de PSA, avec comme principale mission de diriger les opérations ventes et marketing B to B du groupe PSA au niveau mondial, tout en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de direction ventes et marketing. Cyrille Moreau a passé plus de 20 ans de carrière sur les sujets liés aux professionnels de l'automobile et du véhicule d’occasion, il s’est donc forgé une grande connaissance des attentes clients.

À lire. PSA nomme un nouveau directeur B to B monde



Renault

Gilles Vidal, vice-président en charge du design

En 2020, le mercato estival des designers automobiles a battu son plein et Renault a été particulièrement actif en la matière ! Luca de Meo, nouveau patron de la marque au losange a en effet attiré dans ses filets Gilles Vidal pour lui offrir le poste de vice-président en charge du design à partir du mois de novembre. L’artisan du renouveau des modèles Peugeot officie désormais chez son grand rival Renault, sous la houlette de Laurens van den Acker, directeur du design industriel du groupe. Entré chez PSA en 1996, Gilles Vidal avait été promu directeur du design Peugeot en 2010. Sous sa direction, pas moins de trois modèles Peugeot ont obtenu le titre prestigieux de Voiture de l’année : la 308 II en 2014, le 3008 II en 2017 et la 208 II en 2020.

À lire. Gilles Vidal en renfort au design Renault



Alejandro Mesonero-Romanos, équipe design

En quittant Seat pour Renault, Luca de Meo a embarqué avec lui Alejandro Mesonero-Romanos. L’ancien directeur du style de Seat, à l’origine des modèles Ateca, Arona, Tarraco, ou encore Ibiza de cinquième génération, intègre ainsi, au même titre que Gilles Vidal, l’équipe du design Renault, dirigée par Laurens van den Acker. Âgé de 52 ans, Alejandro Mesonero-Romanos est titulaire d’un diplôme en design industriel de la Elisava Barcelona School of Design, mais aussi d’une maîtrise en design automobile du London Royal College of Art. Il a travaillé sur le design extérieur de plusieurs modèles du groupe Volkswagen entre 1994 et 2001, avant d’intégrer l’équipe du design Renault entre 2001 et 2011. Il a notamment travaillé sur la Laguna Coupé, avant de diriger le design de Renault Samsung Motors en Corée du sud à partir de 2009. Avant son retour chez Renault, il dirigeait le style de Seat.

À lire. Alejandro Mesonero quitte le design Seat pour revenir chez Renault



Christian Stein, directeur de la communication des marques du groupe

Dans le cadre d'une réorganisation totale, avec la création de quatre business units (Renault, Dacia, Alpine et nouvelles mobilités), le groupe Renault a nommé Christian Stein à la tête de la direction de la communication des marques. A 50 ans, Christian Stein était directeur de la communication et des relations institutionnelles de Seat depuis 2015. Auparavant, il était directeur du marketing de la marque espagnole. Il fait partie de la garde rapprochée de Luca de Meo, nouveau directeur général du groupe Renault. Diplômé de l’EMLyon Business School, Christian Stein a débuté sa carrière automobile en 1991 en intégrant le groupe PSA, où il a exercé plusieurs fonctions jusqu’à son arrivée chez Seat en 2011.

À lire. Renault crée un poste de directeur communication dédié aux 4 marques



Arnaud Belloni, directeur ventes et marketing

Cinq ans après son arrivée chez Citroën, Arnaud Belloni a quitté la marque aux chevrons pour rejoindre le groupe Renault en tant que directeur des ventes et du marketing. Il s'agit d'un retour aux sources pour le dirigeant qui a débuté sa carrière au sein de la marque au losange en 1993 au sein des équipes marketing. En 1999, il prend la responsabilité du département produit puis marketing de la marque Skoda en France. Il rejoint Fiat en 2004, où il occupe notamment les postes de directeur marketing et communication des marques Fiat, Alfa Romeo et Lancia en France puis directeur de la marque Lancia en France. En 2011, il rejoint les équipes du groupe Fiat Chrysler Automobiles à Shanghai en tant que directeur marketing pour la région Asie Pacifique (8 marques, 12 pays). Âgé de 53 ans, Arnaud Belloni occupait le poste de directeur marketing, communication et sport de Citroën pour le monde depuis 2015.

À lire. Arnaud Belloni quitte Citroën pour rejoindre le groupe Renault



Gilles Le Borgne, directeur de l’ingénierie Renault

Depuis janvier 2020, Gilles Le Borgne occupe le poste de directeur de l’ingénierie au sein du groupe Renault, tout en siégeant au comité exécutif. Âgé de 57 ans, ce diplômé de l’Ecole nationale supérieure des céramiques industrielles a passé plus de trente années dans le groupe PSA avant d’être remercié en mai 2019. Reconnu comme « l’un des grands experts français les plus complets en matière d’ingénierie et de conception de véhicules » selon son nouvel employeur, il a notamment occupé un poste d’ingénieur en chef de la plateforme Citroën C3 phase I, avant de devenir directeur de la recherche et du développement en 2013, puis directeur qualité et ingénierie, toujours chez PSA, à partir de 2016. À noter qu’il a également été président du Comité technique automobile au sein de la Plateforme de la filière automobile (PFA) entre 2015 et 2018.

À lire. Gilles Le Borgne, de PSA à Renault



Denis Le Vot, directeur régions, commerce et marketing

Denis Le Vot est le nouveau directeur régions, commerce et marketing du groupe Renault depuis janvier 2020. Il remplace Olivier Murguet, qui a décidé de quitter l’entreprise « afin de poursuivre des projets personnels ». Âgé de 55 ans, Denis Le Vot est diplômé de l’École des mines de Paris. Entré chez Renault en 1990 à la direction commerciale au sein de la direction des affaires internationales, il a occupé différentes fonctions avant de diriger la division véhicules utilitaires en 2019.

À lire. Denis Le Vot nommé directeur régions, commerce et marketing de Renault



Luciano Biondo, directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers (nord de la France)

Luciano Biondo a été nommé au poste de directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France pour le groupe Renault. Pour diriger les usines nordistes du constructeur automobile, Luciano Biondo sera rattaché à Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel du groupe Renault et membre du comité exécutif du groupe. À 50 ans, Luciano Biondo était l’emblématique patron de l’usine Toyota d’Onnaing depuis le 1er janvier 2017. Diplômé en génie industriel des Arts & Métiers, il a également occupé plusieurs postes industriels dans le groupe PSA, notamment en tant que directeur général du site de Mulhouse, entre 2012 et 2013, ou encore directeur général PSA Slovaquie sur le site de Trnava, entre 2009 et 2012.

À lire. Luciano Biondo rejoint Renault



Seat

Jorge Diez, directeur du design Seat et Cupra

Suite au départ d’Alejandro Mesonero-Romanos pour Renault, Jorge Diez a été promu directeur du design des marques Seat et Cupra à compter du 1er décembre 2020. Ingénieur technique en Design Industriel formé par l'université Cardenal Herrera de Valence, Jorge Diez est titulaire d'un Master en Design Automobile de l'Université Polytechnique de Valence, et d'un Master du London Royal College of Art. Il affiche une longue carrière au sein du groupe Volkswagen, puisqu’il a officié chez Audi à Inglostadt pendant sept ans avant de rejoindre le département de design extérieur de Seat en 2008. Nommé designer en chef chez Volkswagen à Wolfsburg en 2010, il est devenu directeur du design extérieur de Seat entre 2011 et 2014, avant de retourner chez Audi, où il a notamment supervisé les lignes du TT de deuxième génération et de l’A7 Sportback de première génération. Avant de revenir chez Seat, il occupait, depuis juillet 2019, le fauteuil de vice-président du design au sein de Mitsubishi Europe.

À lire. Un nouveau directeur du design pour Seat et Cupra : Jorge Diez



Volkswagen

Antoine Gaston-Breton, directeur marketing France

Après plus de 20 ans passés au sein du groupe PSA, Antoine Gaston-Breton a rejoint Volkswagen France en qualité de directeur marketing le 1er août 2020. Le dirigeant de 44 ans succède à Ghislain Laffite, nommé en février 2020 directeur des ventes de la marque Seat en France. Diplômé de l’ESSEC, Antoine Gaston-Breton a débuté sa carrière en 1999 au sein du groupe PSA en Argentine, où il a occupé le poste de chef de produit Peugeot. Il a ensuite occupé divers postes pour la marque Peugeot et le groupe PSA, notamment au Brésil.

À lire. Antoine Gaston-Breton quitte le groupe PSA pour Volkswagen



Julien Bessière, directeur des ventes France

En tant que nouveau directeur des ventes de la marque Volkswagen, Julien Bessière a remplacé Cyril Châtelet le 1er février 2020 Cyril Châtelet. Il a débuté sa carrière au sein de Volkswagen Group France en 1999 où il a successivement occupé, au sein de la marque Seat, les postes de chef de produit, chef de district, et chef du service ventes aux entreprises et véhicules d’occasion. En 2006, il devient chef du service ventes aux entreprises, véhicules d’ccasion, distribution et approvisionnement pour la marque Skoda, avant d’intégrer, en 2008, le siège de la marque Seat à Barcelone en qualité de responsable régions (Grèce, Turquie et Bulgarie). En 2009, Julien Bessière revient chez Volkswagen Group France en tant que chef du service prévisions et études, avant d’être nommé, en 2012, directeur régional Audi France. En 2016, il devient chef du département commerce véhicules d’occasion pour l’ensemble des marques du groupe en France, puis est nommé, en mai 2018, directeur des ventes de la marque Volkswagen véhicules utilitaires, poste qu’il occupait jusqu’à sa nomination effective.

À lire. Julien Bessière nouveau directeur des ventes de la marque Volkswagen