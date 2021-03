La pandémie de coronavirus a amputé le chiffre d’affaires de Continental à hauteur de 15 % en 2020, soit 37,7 milliards d’euros. Le manufacturier et équipementier allemand a ainsi subi une perte nette de 962 millions.

Si Continental s’attend à une année 2021 encore difficile, ses résultats devraient toutefois s’améliorer. L’entreprise allemande estime ainsi que la production mondiale de véhicules légers devrait progresser de 9 à 12 % malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, qui oblige progressivement tous les constructeurs automobiles à ralentir ou interrompre leurs lignes d’assemblage.



30 000 emplois supprimés d’ici 2029

Pour 2021, année de son 150e anniversaire, Continental estime ainsi une amélioration de son volume d’affaires avec un CA qui devrait atteindre 40,5 à 42,5 milliards d’euros, pour une marge avant intérêts et impôts (EBITDA) ajustée de 5 à 6 % contre 3,5 % en 2020 et 7,3 % en 2019. La pénurie de composants électroniques devrait quant à elle entraîner des charges supplémentaires de 200 millions.

Engagé depuis 2019 dans un vaste plan décennal de restructuration, Continental souhaite économiser un milliard d’euros par an dès 2023. Cela passera par la modification, délocalisation ou suppression de 30 000 emplois d’ici 2029 sur l’effectif total de

232 000 personnes, dont 13 000 en Allemagne.