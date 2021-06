Double peine pour Continental. Le manufacturier allemand, qui table sur une production automobile mondiale 2019 (véhicules particuliers et légers) en chute de 5% alors qu’elle devait se maintenir, s’est pourvu de deux avertissements sur ses ventes et ses résultats. Surtout que le groupe signale aussi la baisse non anticipée de la demande de clients, voire des changements inattendus sur certains segments et la garantie par exemple.



Côté ventes, Continental ne s’attend plus à réaliser un chiffre d’affaires entre 45 et 47 milliards d’euros mais plutôt à un résultat qui avoisinerait 44 à 45 milliards d’euros. En conséquence, la marge d’exploitation de l’équipementier automobile allemand se voit donc ajustée d’environ 7 à 7,5% en 2019 contre une précédente fourchette de 8 à 9% l’année précédente.



Les ventes de la division automobile devraient désormais se situer entre 26 et 26,5 milliards d'euros, et la marge EBIT ajustée devrait, quant à elle, tourner autour de 4,2 à 4,8% (contre des ventes d'environ 27 à 28 milliards d'euros et un marge EBIT ajustée d'environ 6 à 7%).

« Nous sommes maintenant moins optimistes à propos du second semestre que par le passé. La raison en est la tendance à la baisse continue de la production de véhicules en Europe, en Amérique du Nord et en particulier en Chine. Les conflits commerciaux non résolus contribuent également à l'incertitude économique. Nous ajustons donc nos perspectives pour l’ensemble de l’année », a déclaré Wolfgang Schäfer, CFO de Continental.

A noter que le second trimestre est resté solide malgré ce ralentissement, soit un chiffre consolidé de 11,2 milliards d’euros (contre 11,4 milliards) au global et des ventes pour l’automobile à 6,7 milliards d’euros (contre 7 milliards).