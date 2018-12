Les manufacturiers aussi veulent s’entourer des meilleures start-up pour accélérer l’innovation des produits et services du secteur automobile. Continental en fait sa bataille et a ouvert la seconde édition de son Start-up Challenge en novembre 2018 afin de construire un « future in motion ». Ce concours appelle à des candidatures selon quatre thèmes sélectionnés par le pneumaticien et soutenus par ses partenaires que sont La French Tech, La GreenTech Verte, l’accélérateur de start-up le Village by CA Toulouse, ainsi que sur son réseau Best Drive (entretien véhicules) et sa filiale Elektrobit (développement de logiciels embarqués pour le véhicule autonome).



Les candidats ont jusqu’au 15 décembre 2018 pour présenter un dossier en accord avec :

Le Clean mobility : une conduite respectueuse de l’environnement dans le but de protéger les ressources et réduire les émissions. Cette réflexion ouvre donc la voie aux bornes de recharges, à la gestion énergétique et aux habitudes des consommateurs.

Le Connected vehicle : autrement dit la conduite connectée qui permet de gagner en temps et en confort grâce à une mobilité plus intelligente.

Le Safe mobility : l’objectif est d’atteindre zéro accident. Continental recherche des solutions d’aide à la conduite.

La Digitalisation et usine 4.0 : la priorité sera d’inscrire la transformation digitale au cœur de l’entreprise. Pour cela, la simplification et l’automatisation des processus RH, des achats et juridiques seront à couvrir. Les start-up devront également présenter des solutions en production pour amorcer l’industrie automobile du futur.

Pour Philippe Maria, pilote du projet, « il ne s’agit pas de récompenser un gagnant mais d’être très concret dans une réalisation qui permette à la start-up de grandir dans le monde automobile et à Continental de régler un problème ou d’avancer vers un nouveau produit ou service à commercialiser. »



Trois jeunes pousses gagneront un titre. La première récompensée par le grand prix du jury verra son projet validé et bénéficiera d’une expertise et d’un réseau professionnel pour se développer. Les deux autres lauréats recevront le prix honorifique coup de cœur et le prix honorifique innovation. Ils pourront être également accompagnés dans leur évolution. Rappelons que Continental cherche à trouver les meilleurs potentiels qui galvaniseront le business de demain et à étoffer ses relations ou celles de ses partenaires.

Calendrier #ContinentalStartUpChallenge :

Du 5 novembre au 15 décembre 2018 : réception des dossiers de candidatures.

Du 16 décembre au 15 janvier 2019 : phase de pré-sélection.

Du 16 janvier au 14 février 2019 : Interviews suivies d’une phase d’échange et de définition des PoCs pour les start-up les plus convaincantes (les finalistes).

21 février 2019 : Pitch des cinq participants sélectionnés autour des PoCs.

Du 22 au 28 février 2019 : Phase de sélection des vainqueurs finaux par le Jury.

21 mars 2019 : Cérémonie de récompense des trois vainqueurs.

