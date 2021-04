« Nous sommes ravis d’accueillir Oliver Schneider à la direction générale de la division Tires. Son

expérience au sein du groupe Continental et sa connaissance fine du secteur des pneumatiques et

de la filière vont contribuer très positivement au développement du groupe en France », souligne

Roland Welzbacher, senior VP chez Continental en Europe. En effet, le spécialiste

du négoce de pneumatiques

de remplacement a annoncé la nomination

Oliver Schneider a travaillé pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

Diplômé de l’Institut supérieur

franco-allemand de techniques, d’économie et de sciences, d'un master en génie industriel

de l’école polytechnique de Montréal,

a intégré le groupe Continental en 2004 via le Tires Trainee Program dans le

département recherche et développement d’Hanovre et ce, a

, en charge de la division commerce. Il siège à Compiègne depuis le 1septembre 2020.Oliver Schneiderprès plusieurs expériences dans le secteur des travaux publics et de l’aéronautique en tant qu'ingénieur en génie civil. Il a ensuite successivement exercé les fonctions d’ingénieur développeur, chef de projet et Key Account Manager.pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi « C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins la division commerce du groupe Continental Tires France. De formidables défis nous attendent et je suis ravi de pouvoir apporter mon expérience franco-allemande à cette aventure, pour relever le défi des mobilités du futur », déclare Oliver Schneider.