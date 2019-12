Le CNPA a adressé le 6 décembre 2019 un courrier à l’attention du Premier ministre, Edouard Philippe, pour faire état de « la chute drastique » des visites du contrôle technique au cours des derniers mois. A minima, l’organisation estime à 10 000 le nombre de véhicules présentant un danger direct et immédiat qui ne sont pas passés au contrôle technique en 2019.

Un effet Gilets jaunes sur les contrôles techniques

A l’occasion du dernier Club Argus, qui s’est déroulé le 26 novembre à Paris, Karine Bonnet, présidente de Dekra Automotive SAS, dressait un constat similaire. « A fin octobre 2019, nous sommes en retard de plus de 400 000 contrôles techniques périodiques par rapport à la même période de l’an passé, c’est-à-dire des automobilistes qui auraient dû faire leur visite réglementaire et qui ne sont pas venus dans les centres. Je pense qu’il y a eu un effet Gilets jaunes. A la suite du mouvement, qui a débuté en novembre 2018, le Premier ministre a annoncé dans la foulée le report du contrôle de pollution renforcé sur les diesels au 1er juillet 2019, au lieu du 1er janvier. Dans l’inconscient collectif, les automobilistes ont pensé que ce sont l’ensemble des contrôles qui étaient repoussés. Nous constatons aussi qu’il y a moins de fiches d’immobilisations et donc de contraventions de la part des forces de l’ordre. Enfin, nous pouvons peut-être y ajouter un effet lié à la prime à la conversion ».

Les quatre propositions du CNPA

Selon le CNPA, ce retard ne fera que s’accentuer si aucune mesure n’est prise rapidement, et ce « au détriment de la sécurité routière et de l’environnement ». C’est la raison pour laquelle l’organisation a formulé quatre propositions :

- l’automatisation des relances des véhicules dont le contrôle technique arrive à échéance.

- majorer l’amende forfaitaire et d’en faire une véritable sanction dissuasive, afin de faire évoluer les comportements d’évitement du contrôle technique.

- intégrer le contrôle technique dans le périmètre de la vidéo verbalisation, pour identifier et verbaliser les véhicules en défaut.

-rendre obligatoire la présentation d’un contrôle technique de moins de six mois lors de la souscription d’une assurance automobile.

300 000 véhicules qui présentent un danger

Le CNPA précise que la filière aval (contrôle technique, préparation et réparation du véhicule) a « globalement perdu plus de 100 millions d’euros en 2019 ». Il précise que le taux de contre-visite critique moyen s’élève à 1,5%, soit 300 000 véhicules identifiés comme « présentant un danger immédiat pour la sécurité routière ou l’environnement ».