Avec un volume global de 25 466 916 contrôles techniques réalisés sur des VP et VU en 2018, le secteur n'a pas été en crise , puisque ce sont 0,4% de visites supplémentaires qui ont été effectuées par rapport à 2017. D'autant plus que même si le nombre de visites périodiques sur les VP a glissé de 0,2%, le nombre de contre-visites a largement progressé suite à la réforme du 20 mai 2018 :En dépit d'un travail abondant, les centres n'ont pas suivi la même tendance. Ce sont 6372 d'entre eux qui étaient agrées au 31 décembre 2018, soit une légère hausse de 0,6%. Il faut dire que l'année a été riche en mouvements : 369 agréments ont été annulés par les préfectures (+9,4%),Le nombre d'ouvertures de centres s'est donc révélé supérieur à celui des fermetures, mais les effectifs n'ont pas suivi pour autant : l'Organisme technique central (OTC) a dénombré 12 413 contrôleurs agrées l'an passé, un chiffre en légère baisse de 0,2%.: 1649 visites périodiques réalisées en moyenne par opérateur l'an passé, contre 1622 un an auparavant.Il n'est donc pas étonnant que constater que, concomitamment à la sortie du rapport de l'OTC,. Chez SGS, les enseignes Autosécurité, Sécuritest et Verif auto partent carrément "en croisade" : "Objectif, recruter 200 contrôleurs technique sur l'année 2019 partout en France" explique le groupe, ce qui ferait grimper son effectif de contrôleurs agrées "de 3600 à 3800".Le groupe Dekra-Norisko, deuxième opérateur au niveau national derrière SGS, n'est pas en reste. Le "Dekra summer campus offre la possibilité à ces jeunes diplômés d'entrer dans la vie active dès la rentrée pour devenir contrôleur technique" a très récemment fait savoir l'entreprise allemande, qui compte bien attirer les jeunes diplômés en mécanique dans ses centres.