S'agirait-il d'un premier effet de la prime à la conversion ? Selon le bilan 2018 du contrôle technique livré par l'Organisme technique central (OTC), l'âge moyen des véhicules particuliers contrôlés a été de 11,5 ans Sur les seuls véhicules utilitaires, l'affaire est encore plus évidente : 11,7 ans d'âge moyen en 2018 contre 12,6 ans en 2017, soit -7,2%.: 43,9 ans, -0,8% par rapport à 2017...L'OTC conclue toutefois que l'âge moyen du parc contrôlé a continué d'augmenter l'an dernier (12,1 ans contre 11,9 ans en 2017), car celui-ci prend en compte absolument tous les véhicules : dépanneuses, VTC, taxis etc.Peu de surprise en revanche en ce qui concerne les énergies des véhicules contrôlés, toutes catégories confondues.: 69,2% des visites techniques périodiques ont concerné l'an passé un engin à moteur diesel, +0,3 point. L'essence a perdu du terrain, à l'inverse : 29,7% des visites techniques périodiques, -1,2 point. Les véhicules hybrides ont de plus représenté 0,2% des contrôles, et les électriques 0,09%.