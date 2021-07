Le contrôle technique des véhicules légers en 2018 se découpe en deux périodes : l'avant 20 mai, et l'après 20 mai. Le taux de refus enregistré du 1er janvier au 19 mai 2018 a été, sur les seuls VP, de 17%. Soit une baisse de 1,5 point par rapport au score de 2017. Mais pour la période suivante, l'histoire n'a pas été identique . Il est en outre à noter que parmi ces 20,9% de véhicules recalés,Sans doute n'y a t-il pas eu de dégradation subite du parc. Pourtant, un indicateur est plutôt révélateur : le taux de véhicules particuliers acceptés avec zéro défaut a baissé en 2018 : 12,9% (sur les deux périodes), alors qu'il avait été de 14% en 2017.Par rapport à la première période de l'année (jusqu'au 20 mai),: 1,23% de refus pour des soucis d'identification (contre 1% au début de l'année), 6% pour le freinage (contre 4,4%), 10,8% pour la fonction "essieux, pneus, roues" (contre 8,4%), etc.Les défaillances critiques ont surtout concerné les véhicules équipés au GPL (système non-conforme, défectuosité réservoir et conduite de carburant), mais aussi les pneus, essentiellement à cause d'une "corde visible".Le principal défaut (5,26% des refus) ayant envoyé en contre-visite durant la première période de l'année était lié à une usure importante du pneumatique. Un état de fait qui n'a guère évolué depuis des années.: l'orientation du feu de croisement "en dehors des limites prescrites", pour 5,95% des contre-visites prononcées.