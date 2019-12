Encore pire en Espagne

Trop de véhicules ne se sont pas présentés au centre de contrôle technique cette année, selon le CNPA : "C'est sur la base de ce constat inquiétant que le CNPA a adressé le 6 décembre un courrier à l'attention du Premier ministre Edouard Philippe" indique un communiqué de l'organisation patronale. Celle-ci estime que "10 000 véhicules à minima présentant un danger direct et immédiat" ont oublié de se rendre dans un centre de contrôle, ce qui engendrerait évidemment une dégradation de la sécurité routière.Un chiffre qui laisse dubitative Cathy Bieth, la responsable du contrôle technique pour le compte du ministère de la Transition écologique : "Le chiffre avancé de 10 000 véhicules (...) ne repose sur aucune étude, je ne peux donc ni le confirmer ni l'invalider," explique t-elle, avant de se faire plus précise : "Le nombre de véhicules qui ne sont pas passés au contrôle et qui circulent toujours sur la voie publique est difficile à évaluer. Selon l'OTC, 400 000 véhicules environ seraient concernés."Et de pointer que "le CNPA et Dekra tirent la sonnette d'alarme car ils perdent de l'argent lorsque le nombre de contrôles diminue", plus que pour des motifs liés à la sécurité routière.Il n'en demeure pas moins que bien des automobilistes ont choisi de ne pas se rendre dans les centres cette année.Ils seraient donc 400 000 en France,. D'après Guillermo Magaz, le directeur général de l'ITV, (le contrôle technique espagnol), environ 6 millions de voitures -sur 33 millions en circulation- ne seraient pas à jour de leur inspection.Pire encore. La proportion de non-contrôlés serait de 40% pour les utilitaires et de 58% pour les cyclomoteurs...Un état de fait qui fait réagir Guillermo Magaz, qui demande désormais aux Pouvoirs publics de son pays la chose suivante : faire en sorte que les assureurs réclament lalors du renouvellement annuel de la police d'assurance.Une idée pas franchement plébiscitée en France au sein du ministère de la Transition écologique : "Pour contraindre les propriétaires des véhicules, tout d'abord, il faudrait un contrôle efficace des forces de police" explique-t-on, "on pourrait également envisager que l'Etat relance les propriétaires en retard ou à tout le moins les interroge,à travers le SIV".Or, d'après Mme Bieth, "nous avions eu une réunion interministérielle à ce sujet il y a un an car une telle interrogation était prévue dans le projet de loi sur l'économie circulaire (...). Il en était clairement ressorti que ministère de l'Intérieur ne souhaitait pas réaliser et financer cette action."