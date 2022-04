Déjà fort d’un réseau de 2 600 bureaux et de centres de contrôle dans le monde, SGS joue à fond la carte de la croissance en 2020 en France, malgré la crise sanitaire. Après l’acquisition d’une quinzaine d’établissements du groupe CTA Gallet en juin 2020, le spécialiste mondial de l’inspection, du contrôle technique, de l’analyse et de la certification automobile assure le renforcement de son maillage français avec le rachat du groupe Moreau. Si le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, celle-ci comprend 22 établissements et 32 collaborateurs.

47 000 contrôles techniques en 2019

Cette entreprise privée et indépendante, dont le siège se situe à Bourgeuil (37), a réalisé par exemple quelque 47 000 contrôles techniques et plus de 2,8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.

« Grâce notamment à cette acquisition et à celle de CTA Gallet opérée début juin, SGS détient, en nom propre, sous enseignes Auto Sécurité ou Sécuritest, 96 centres de contrôles techniques, employant 220 personnes et permettant de réaliser plus de 360 000 contrôles par an. Preuve de notre implication sur le marché du contrôle technique dont nous occupons la place de leader en France », souligne Frankie Ng, PDG de SGS.