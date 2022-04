Le groupe Cosmobilis accélère son développement dans l’univers de la mobilité automobile. Fondée en fin d’année 2021 sous l’impulsion du groupe Bymycar et à la suite d’une levée de fonds réalisée auprès du Crédit Agricole, l’entité annonce l’intégration du loueur de courte durée Ucar. Cosmobilis et Jean-Claude Puerto, fondateur et dirigeant emblématique de la société de leasing, ont signé le 8 avril 2022 un protocole d’accord portant sur l’acquisition de l’ensemble des actions détenues directement et indirectement par Jean-Claude Puerto (soit 67 % du capital) au prix de 59,15 € par action.

« L’accord prévoit que Jean-Claude Puerto cédera à Cosmobilis une partie de ses titres représentant 29 % du capital d'Ucar et apportera le solde de sa participation (soit 38 % du capital) à Cosmobilis en l’échange d’actions Cosmobilis, représentant environ 6 % du capital », détaillent les deux parties dans un communiqué. Et de préciser : « L’offre a été accueillie favorablement par le conseil d’administration d'Ucar et bénéficie également du soutien de ses principaux actionnaires après Jean-Claude Puerto, à savoir Axa Iard France, La Française AM et Innocap (représentant respectivement 14 %, 6 % et 2 % du capital), qui se sont engagés irrévocablement à apporter leurs actions à l’offre. »

437 agences en France

La société de leasing Ucar est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 6 juillet 2011. Les deux groupes informent que le cours de Bourse d'Ucar a été suspendu le 8 avril 2022. La reprise de la cotation interviendra à l’ouverture des marchés le 12 avril 2022. La société fondée par Jean-Claude Puerto est présente en France avec 437 agences et une flotte de près de 8 000 véhicules. En 2021, le volume d'affaires sous enseigne Ucar et réseaux associés s’élevait à 67 millions d'euros. « Pour Ucar, que j’ai créé en 1999, cette union marque une nouvelle étape enthousiasmante, commente Jean-Claude Puerto. La complémentarité des deux groupes et les moyens réunis permettront d’accélérer le développement d’un acteur de la mobilité puissant, disruptif et responsable. »

Capitaliser sur le maillage d'Ucar

Cosmobilis est organisé autour de cinq activités : la distribution automobile avec Bymycar, la distribution automobile digitale (Elite Auto, Proxauto), l'auto-école en ligne (En Voiture Simone), les solutions à destination des entreprises (FleetWay) et les services de mobilité (GOA, VTC Marcel…). L’acquisition d'Ucar permettra à l’entité dirigée par Carlos Gomes et Jean-Louis Mosca de « poursuivre sa transformation en complétant son offre de services de mobilité et d’accélérer son projet de créer un acteur européen intégré d’auto-mobilité. Cosmobilis s’appuiera sur Ucar et capitalisera notamment sur son maillage très fin du territoire français, sur sa capacité d’animation d’un réseau de franchisés, ainsi que sur sa proximité avec les constructeurs et distributeurs via son offre en marque blanche. Le caractère innovant de la société permettra de développer de nouveaux produits et de séduire une nouvelle génération d’automobilistes ».